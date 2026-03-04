С ног до головы в Dior: Беатриче Борромео посетила модное шоу бренда в Париже

Беатриче Борромео / © Getty Images

Реклама

Жена Пьера Казираги — внука княгини Монако Грейс Келли — посетила показ женской коллекции Christian Dior осень/зима 2026-2027 в рамках Парижской недели моды в столице Франции.

Перед камерами фэшн-фотографов Беатриче появилась в образе из коллекции Dior. На ней было платье в черно-оливковом цвете к которому она подобрала сумку Lady Dior (любимую когда-то модель принцессы Уэльской Дианы), а также обула туфли-мюли цвета оливки CD тоже от Dior.

Беатриче Борромео / © Getty Images

Беатриче собрала светлые волосы в низкий хвост, сделала макияж в теплых оттенках и надела серьги-люстры с цветными камнями. Из украшений на ней также была золотая цепочка на шее и несколько колец, в том числе и ее помолвочное с круглым бриллиантом.

Реклама

Напомним, в октябре 2025 года Беатриче Борромео стала мамой в третий раз. Она родила дочь, которую назвали Бьянка Каролина Марта. У Беатриче и ее мужа Пьера также есть двое старших сыновей - Стефано и Франческо.