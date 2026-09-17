Звезда "Скаженого весілля" Заднепровский высказался об образовании 18-летнего сына и его романе

Назар Заднепровский

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Украинский актер Назар Заднепровский впервые за длительное время рассказал о своем сыне Михаиле.

Сейчас юноше 18 лет. Он учится на втором курсе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Правда, овладевает не актерством, а управлением театрального дела.

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Однако звездный отец все же не теряет надежды, что сын рано или поздно может пойти по его стопам. А пока Заднепровский говорит, что не вмешивается в жизнь Михаила и дает ему свободу выбора.

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«Никаких наставлений я не даю. У него есть свои педагоги, которые учат его тому, в чем я не разбираюсь. Это организация театрального дела. Он будет директором, администратором, продюсером по этому образованию. Я очень надеюсь, что за эти 4-5 лет он заразится искусством и захочет снова поступить на первый курс актерского факультета. И что у него будет два высших образования. Моя такая мечта», — рассказал актер в интервью blik.ua.

Назар Заднепровский с родиной

Кроме того, звездный отец раскрыл подробности личной жизни юноши. По словам Назара, сердце Миши уже завоевала девушка. Но актер уже имел серьезные разговоры с сыном и предостерег его от брака в раннем возрасте.

«Говорю ему: "Арендуй квартиру". А он такой — нет. Ну а что — его кормят. У него есть девушка, у которой своя квартира. Как они проводят время — не хочу пока вмешиваться в личную жизнь своего сына. Меня это мало интересует. Но, говорю, в первую очередь — учеба. Жениться рано. Он прекрасно все понимает», — подчеркнул актер.

Напомним, недавно судья «МастерШефа» Алекс Якутов сообщил об усыновлении четырехлетнего мальчика. Звезда с женой прошел непростой путь к отцовству и показал фото в новом статусе.

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