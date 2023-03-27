В Украину возвращаются морозы и сильные осадки: когда ждать потепления

Погода в Украине улучшится только в конце недели.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ухудшение погоды в Украине во вторник, 28 марта. Ожидаются сильные осадки, ветер и даже морозы.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

Наталья Диденко подчеркнула, что 28 марта в Украине произойдет резкое изменение погоды. В западных, северных и частично центральных областях сильные осадки — дождь и мокрый снег.

"Ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, 5-12 метров в секунду. Порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 метров в секунду. Еще раз! Завтра сильный ветер! Во многих областях Украины резко похолодает, до + 1+7 градусов", — сообщила синоптикиня.

Теплая погода продержится только в восточных областях – +10-16 градусов. В центральных областях и на юге ожидается +6+12 градусов.

В Киеве прогнозируются осадки, сильный ветер и резкое похолодание.

"В столице ожидается завтра аномальный ход температуры воздуха! В ближайшую ночь еще будет тепло, до +12 градусов. А днем температура воздуха начнет снижаться до +5+3 градусов. В дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов", — написала Диденко.

Потепление в Украину вернется в субботу-воскресенье.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, после дождя над Киевом и окрестных населенных пунктах области зафиксировали двойную радугу. Также двойную радугу видели местные жители Вышгорода, Ирпеня, Бучи и Гостомеля неподалеку от Киева.

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