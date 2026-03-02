ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
2 хв

В історії Землі відсутній мільярд років: тепер вчені знають чому

Вчені розгадали давню загадку «великої невідповідності», тобто величезної перерви в геологічному літописі Землі, що зустрічається у всьому світі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Великий Каньйон, де було виявлено відсутність сотень мільйонів років

Великий Каньйон, де було виявлено відсутність сотень мільйонів років / © Pixabay

Вивчення шарів і місць їхнього перетину може розповісти нам про особливості локальної геології, а також про великі події в історії нашої планети, наприклад, про час, коли дощі йшли приблизно 2 мільйони років тому. Іноді геологи виявляють прогалини в записі, де шари гірських порід лежать на древніших породах, а між ними немає шарів «середнього віку».

Про це пише IFLScience.

Велика невідповідність

Досліджуючи Великий каньйон 1869 року, геолог Джон Веслі Павелл помітив розрив у віці між шарами гірських порід. На скелях віком 1,4-1,8 мільярда років лежала порода, якій було лише 520 мільйонів років.

Це вже величезна загадка отримала назву «велика невідповідність», а проте стала ще таємничішою, коли в інших місцях по всій Північній Америці, та й зрештою в усьому світі, не знайшли породи, що датується трохи менш як 550 мільйонів років тому. Досі в багатьох місцях по всьому світу десь загубився менш як мільярд років гірських порід (як й історії).

Великий каньйон вважається одним із найглибших каньйонів світу. Його довжина сягає 466 км, а глибина — до 1600 м. Ширина структури на рівні поверхні плато — 8—25 км, поблизу дна — менш як 1 км (на деяких ділянках — до 120 м).

І хоча дослідники досі мізкують над питанням, що саме сталося з майже мільярдом років, все ж кілька теорій вдалося сформувати.

Напередодні вчені представили нову версію походження так званої «великої невідповідності» — глобального розриву в геологічному літописі Землі. Дані з Північного Китаю свідчать, що ключові процеси відбулися на сотні мільйонів років раніше, ніж припускали попередні гіпотези.

Нове дослідження ґрунтується на аналізі п’яти ділянок у Північному Китаї. Вчені реконструювали історію охолодження порід, визначивши за допомогою радіоактивних ізотопів час, коли вони піднялися ближче до поверхні та охололи нижче певної температури.

«Дати з мультихронометрів та інверсій теплової історії показують, що найбільш істотне охолодження континентального підвалу відбулося від 2100 до 1600 мільйонів років тому», — зазначають дослідники.

Учені вважають, що найінтенсивніша ерозія збігається з формуванням першого справжнього суперконтиненту Землі — Колумбії. Таким чином, причини «великої невідповідності» можуть бути пов’язані з ранніми циклами об’єднання континентів, а не з пізнішими кліматичними катастрофами.

Нагадаємо, нове дослідження свідчить, що наша планета отримала більшу частину своєї води — основного джерела водню — ще під час свого формування.

Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie