В історії Землі відсутній мільярд років: тепер вчені знають чому

Великий Каньйон, де було виявлено відсутність сотень мільйонів років / © Pixabay

Вивчення шарів і місць їхнього перетину може розповісти нам про особливості локальної геології, а також про великі події в історії нашої планети, наприклад, про час, коли дощі йшли приблизно 2 мільйони років тому. Іноді геологи виявляють прогалини в записі, де шари гірських порід лежать на древніших породах, а між ними немає шарів «середнього віку».

Про це пише IFLScience.

Велика невідповідність

Досліджуючи Великий каньйон 1869 року, геолог Джон Веслі Павелл помітив розрив у віці між шарами гірських порід. На скелях віком 1,4-1,8 мільярда років лежала порода, якій було лише 520 мільйонів років.

Це вже величезна загадка отримала назву «велика невідповідність», а проте стала ще таємничішою, коли в інших місцях по всій Північній Америці, та й зрештою в усьому світі, не знайшли породи, що датується трохи менш як 550 мільйонів років тому. Досі в багатьох місцях по всьому світу десь загубився менш як мільярд років гірських порід (як й історії).

Великий каньйон вважається одним із найглибших каньйонів світу. Його довжина сягає 466 км, а глибина — до 1600 м. Ширина структури на рівні поверхні плато — 8—25 км, поблизу дна — менш як 1 км (на деяких ділянках — до 120 м).

І хоча дослідники досі мізкують над питанням, що саме сталося з майже мільярдом років, все ж кілька теорій вдалося сформувати.

Напередодні вчені представили нову версію походження так званої «великої невідповідності» — глобального розриву в геологічному літописі Землі. Дані з Північного Китаю свідчать, що ключові процеси відбулися на сотні мільйонів років раніше, ніж припускали попередні гіпотези.

Нове дослідження ґрунтується на аналізі п’яти ділянок у Північному Китаї. Вчені реконструювали історію охолодження порід, визначивши за допомогою радіоактивних ізотопів час, коли вони піднялися ближче до поверхні та охололи нижче певної температури.

«Дати з мультихронометрів та інверсій теплової історії показують, що найбільш істотне охолодження континентального підвалу відбулося від 2100 до 1600 мільйонів років тому», — зазначають дослідники.

Учені вважають, що найінтенсивніша ерозія збігається з формуванням першого справжнього суперконтиненту Землі — Колумбії. Таким чином, причини «великої невідповідності» можуть бути пов’язані з ранніми циклами об’єднання континентів, а не з пізнішими кліматичними катастрофами.

Нагадаємо, нове дослідження свідчить, що наша планета отримала більшу частину своєї води — основного джерела водню — ще під час свого формування.