Король Чарльз у стильному сірому костюмі несподівано з’явився на Тижні моди у Лондоні
19 лютого король Чарльз дебютував у першому ряду на відкритті Лондонського тижня моди, а його візит відбувся лише за кілька годин після арешту брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.
Король сидів поряд з генеральним директором Британської ради моди Лорою Вейр та дизайнеркою Стеллою Маккартні на показі британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера під час Лондонського тижня моди.
2018 року цього дизайнера підтримала програма підприємництва фонду короля King’s Trust.
Чарльз приїхав на модний захід у світло-сірому костюмі, смугастій білій сорочці та в одній із улюблених краваток рожевого кольору в принт.
Раніше перед показом Чарльз вітав Стеллу Маккартні під час огляду її інсталяції, присвяченої стійким британським інноваціям. Дизайнерка була представлена як посол Ініціативи короля зі стійких ринків, і вона показала йому приклади екологічно чистих матеріалів, які вона використовує у своїх колекціях, зокрема рослинні замінники пір’я страуса, паєтки без пластику та замінник шкіри, виготовлений з грибів, пише журнал Hello!.
Як подарунок Чарльз презентував їй шарф з монгольського кашеміру, виготовлений компанією Erdos з дотриманням принципів сталого розвитку і нагороджений знаком Terra Carta, розробленим Джонні Айвом — знаком, що присуджується брендам, які впроваджують інновації та принципи сталого розвитку.
Тим часом дружина короля Чарльза — королева Камілла — зустрілася в Кларенс-гаусі з Анною Вінтур.