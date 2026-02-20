ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз у стильному сірому костюмі несподівано з’явився на Тижні моди у Лондоні

19 лютого король Чарльз дебютував у першому ряду на відкритті Лондонського тижня моди, а його візит відбувся лише за кілька годин після арешту брата Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Король сидів поряд з генеральним директором Британської ради моди Лорою Вейр та дизайнеркою Стеллою Маккартні на показі британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера під час Лондонського тижня моди.

2018 року цього дизайнера підтримала програма підприємництва фонду короля King’s Trust.

Король Чарльз на Лондонському тижні моди / © Getty Images

Король Чарльз на Лондонському тижні моди / © Getty Images

Чарльз приїхав на модний захід у світло-сірому костюмі, смугастій білій сорочці та в одній із улюблених краваток рожевого кольору в принт.

Раніше перед показом Чарльз вітав Стеллу Маккартні під час огляду її інсталяції, присвяченої стійким британським інноваціям. Дизайнерка була представлена ​​як посол Ініціативи короля зі стійких ринків, і вона показала йому приклади екологічно чистих матеріалів, які вона використовує у своїх колекціях, зокрема рослинні замінники пір’я страуса, паєтки без пластику та замінник шкіри, виготовлений з грибів, пише журнал Hello!.

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Король Чарльз на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Король Чарльз на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Як подарунок Чарльз презентував їй шарф з монгольського кашеміру, виготовлений компанією Erdos з дотриманням принципів сталого розвитку і нагороджений знаком Terra Carta, розробленим Джонні Айвом — знаком, що присуджується брендам, які впроваджують інновації та принципи сталого розвитку.

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Associated Press

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Getty Images

Король Чарльз і Стелла Маккартні на Лондонському тижні моди / © Getty Images

Тим часом дружина короля Чарльза — королева Камілла — зустрілася в Кларенс-гаусі з Анною Вінтур.

