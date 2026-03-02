- Дата публікації
Йому сьогодні 10: шведський королівський палац опублікував нові фото принца Оскара
У шведській королівській родині сьогодні свято. Своє 10-річчя святкує син кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля – принц Оскар.
На честь іменинника родина поділилася його портретними знімками. На одному з фото принц Оскар зображений один, одягнений у бірюзовий джемпер із круглим вирізом на горловині, а його волосся красиво зачесане.
На іншому знімку його сфотографовано з 14-річною сестрою — принцесою Естель. Відомо, що знімки були зроблені у палаці Хага фотографкою Сарою Фріберг на честь дня народження Естель — майбутньої королеви Швеції.
"З 10-річчям, принц Оскар!", - йдеться в підписі до кадрів.
Ми також зібрали для вас сім цікавих фактів про сина кронпринцеси Вікторії, який є третім у черзі на шведський королівський престол.