Йому сьогодні 10: шведський королівський палац опублікував нові фото принца Оскара

На честь іменинника родина поділилася його портретними знімками. На одному з фото принц Оскар зображений один, одягнений у бірюзовий джемпер із круглим вирізом на горловині, а його волосся красиво зачесане.

На іншому знімку його сфотографовано з 14-річною сестрою — принцесою Естель. Відомо, що знімки були зроблені у палаці Хага фотографкою Сарою Фріберг на честь дня народження Естель — майбутньої королеви Швеції.

"З 10-річчям, принц Оскар!", - йдеться в підписі до кадрів.

Ми також зібрали для вас сім цікавих фактів про сина кронпринцеси Вікторії, який є третім у черзі на шведський королівський престол.