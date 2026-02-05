Принцеса Уельська підтвердила поповнення у сім’ї: що сказала Кейт

Принцеса Уельська / © Associated Press

У вівторок 44-річна Кейт продовжила свою місію із привернення уваги до британської текстильної промисловості, відвідавши підприємство-виробника в Кардігані.

Королівську особу осяяла радість, зустрівшись з англійським кокер-спанієлем Барні під час візиту на сімейну фабрику Hiut Denim.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Саме під час цієї зустрічі Кейт підтвердила, що вона разом зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, а також їхніми дітьми нещодавно прийняли в сім’ю ще одного собаку такої ж породи.

У розмові зі співробітниками компанії Кейт сказала: «У нас собаки однієї породи». А на запитання про вік їхнього собаки Кейт відповіла: «У нас маленьке щеня, йому лише вісім місяців, а Орлі п’ять років», — цитує її слова Daily Mail.

Принцеса Уельська з собакою / © Associated Press

Нагадаємо, у травні минулого року Орла народила чотирьох щенят. Принц Вільям ще показував фотографію з ними на день народження у червні. Кокер-спаніель Орла поповнила сім’ю Уельських 2020 року як подарунок від брата Кейт, Джеймса Міддлтона, відомого заводчика собак.

Орла / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше ми показували милі фото домашніх королівських улюбленців.