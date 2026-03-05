Три знака Зодиака, которые сегодня рискуют подхватить серьезную инфекцию

Гороскоп / © Credits

Но он, как и любое жизненнее явление, имеет оборотную сторону — она состоит в обусловленной лунными энергиями опасности подхватить серьезное инфекционное заболевание.

Сегодня, 5 марта, позаботиться о своем здоровье необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться серьезных инфекций.

Близнецы

Близнецам, которые категорически не выносят зимних холодов, поэтому как дети радуются первым по-настоящему теплым весенним дням, все-таки не стоит забывать, что мартовская погода обманчива. А значит, одеваться нужно исключительно по погоде, иначе встречи с инфекцией не избежать.

Весы

Весам звезды настоятельно рекомендуют отказаться от посещения мест массового скопления людей, в которые они всегда так стремятся — так сказать, на встречу с прекрасным. И неважно, что это будет — спектакль или лекция в музее, главное, перенести мероприятие на более безопасное время.

Водолей

Водолеям, которые в творческом порыве, как правило, забывают обо всем, очень важно включить режим самосохранения, даже если речь будет идти об очень важном для них проекте. О еде и сне в любом случае забывать не стоит, иначе ослабленный иммунитет на какое-то время уложит их в постель.

