Весільна тіара для Гаррієт Сперлінг: які варіанти може обрати майбутня невістка принцеси Анни

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Реклама

Напередодні королівського весілля ходить безліч чуток про пишність і урочистість весільної церемонії Пітера і Гаррієт.

Вже відомо, що захід, запланований на початок червня, буде досить камерним, навіть незважаючи на те, що в ньому візьмуть участь багато членів королівської родини, зокрема король Чарльз та королева Камілла, а також принц Вільям та принцеса Кейт.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Навіть якщо це буде скромне свято, все одно ходить багато чуток про вибір стилю для нареченої, і про те, чи одягне Гаррієт тіару в день свого весілля.

Реклама

У матері Пітера, принцеси Анни, в особистій колекції є кілька тіар, які вона могла б позичити майбутній невістці.

Діамантова тіара «Фестун» була особистим подарунком принцесі Анні — на відміну від багатьох королівських тіар, які передаються від покоління до покоління. Вона отримала її від компанії World Wide Shipping Group з Гонконгу 1973 року, коли хрестила один із їхніх кораблів, і вона швидко стала її улюбленою.

Принцеса Анна одягла цю тіару на фотосесію з нагоди заручин зі своїм першим чоловіком, капітаном Марком Філліпсом, батьком Пітера та його молодшої сестри Зари, 1973 року.

Принцеса Анна та Марк Філліпс, фотосесія на честь їхніх заручин, 1973 рік / © Getty Images

Раніше принцеса Анна позичила її першій дружині Пітера, Отем Келлі, для їхнього весілля у травні 2008 року, пише People.

Реклама

Весілля Отем Келлі та Пітер Філліпса 2008 року / © Associated Press

Ще один варіант з особистої колекції принцеси Анни — артефакт її грецької королівської спадщини: тіара «Меандр» була передана матір'ю принца Філіпа, принцесою Алісою Баттенберзькою, її невістці, тодішній принцесі Єлизаветі, з нагоди її весілля з Філіпом.

Королева Єлизавета ніколи не одягала тіару публічно, натомість подарувавши її принцесі Анні на її 18-річчя 1968 року.

Принцеса Анна часто одягала її протягом багатьох років і довела її особливе значення для сім'ї, коли позичила її своїй дочці Зарі на її весілля з Майком Тіндаллом у липні 2011 року.

Майк і Зара Тіндалли у день весілля 2011 року / © Associated Press

Принцеса Анна також має тіару «Соснову квітку» з аквамаринами, яка увійшла до королівської родини як подарунок від короля Георга VI своїй дружині, королеві Єлизаветі, на честь річниці весілля. Потім королева-мати подарувала її своїй онуці Анні в день її весілля з Марком Філіпсом 1973 року.

Реклама

Принцеса Анна за ці роки кілька разів модифікувала тіару, видаляючи каміння, щоб створити відповідні сережки та брошки, але в останні роки вона часто одягала її на державні вечері, зокрема на прийоми лідерів Йорданії, Німеччини та США. Однак тіару «Аквамарин соснової квітки» ще жодного разу не одягала королівська наречена.

Принцеса Анна в тіарі «Соснова квітка» / © Getty Images

Висока ймовірність того, що Гаррієт Сперлінг взагалі відмовиться від тіари, коли йтиме до вівтаря, адже шлюб із Пітером для неї буде другим. Раніше вона була одружена з фітнес-інструктором Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом, від якого вона має 13-річну доньку Джорджину.

Новини партнерів