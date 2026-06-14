Абсолютна домінація: Лузан виграла ще два "золота" чемпіонату Європи з веслування

Людмила Лузан / © Associated Press

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Українка Людмила Лузан завоювала ще дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках та каное.

У неділю, 14 червня, вона спочатку тріумфувала у каное-одиночці на дистанції 500 метрів, а вже за кілька годин виграла "золото" в парі з Анастасією Рибачок у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Для 29-річної Лузан це третя та четверта золоті медалі на цій континентальній першості. Напередодні вона перемогла у каное-одиночці на дистанції 200 метрів та в парі з Рибачок у каное-двійці на дистанції 200 метрів.

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Це найуспішніше Євро в кар'єрі Людмили. Вона вперше здобула чотири "золота" на одному чемпіонаті Європи.

Загалом на рахунку Лузан уже 8 золотих та 16 медалей усіх ґатунків на рівні чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, Лузан є триразовою олімпійською медалісткою. У Токіо-2020 вона виборола "срібло" у каное-двійці на дистанції 500 метрів і "бронзу" у змаганнях каное-одиночок на 200-метрівці. У Парижі-2024 українка завоювала "срібло" в каное-двійці на 500-метрівці.

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