Трамп заявив про швидке укладення угоди з Іраном: що кажуть у Тегерані

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У суботу, 13 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду з Іраном можуть укласти вже наступного дня. За його словами, підписання документа також сприятиме відновленню судноплавства через Ормуз.

Про це пише CNN.

Попри те, що Тегеран також натякав на наближення сторін до компромісу, КВІР спростував інформацію про можливе підписання угоди в неділю. Крім того, в Ірані розкритикували «незвичайну наполегливість» Трампа щодо цієї дати.

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«Деякі спостерігачі вважають, що його наполегливість може бути зумовлена ​​бажанням використати цю подію символічно та перетворити її на особистий піар-захід», — йдеться у заяві.

Ця ситуація стала черговим прикладом розбіжностей у заявах Вашингтона та Тегерана на тлі активних дипломатичних контактів останніх днів.

Водночас американський чиновник у п’ятницю повідомив, що підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном відкриє новий 60-денний етап переговорів, присвячений реалізації рамкової угоди.

Раніше Трамп заявив, що мирну угоду між США та Іраном можуть підписати вже невдовзі. За його словами, документ має унеможливити отримання Тегераном ядерної зброї та призвести до відновлення стабільного функціонування міжнародного судноплавства.

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«Завтра (14 червня — ред.) США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока відкрита для всіх», — заявив він.

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