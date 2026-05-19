Дома уничтожены до основания, убита женщина: жуткие последствия "прилетов" в Харькове и пригороде (фото)

Последствия российской атаки на Харьков и пригород

Ночью и утром 19 мая российские захватчики атаковали «Шахедами» Новобаварский район Харькова и Харьковский район. Погибла женщина, пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых ребенок. Спасатели продолжают ликвидировать последствия попаданий и разбирать завалы, а горожане рассказывают о пережитом.

Об этом сообщили ГСЧС Украины, мэр Харькова Игорь Терехов, директор Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких и житель поврежденного дома.

В селе Покотиловка Харьковского района в результате удара вражеского беспилотника погибла 69-летняя женщина. Еще три человека получили ранения, среди них — ребенок.

В результате атаки повреждены жилые дома и легковые автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Новобаварском районе Харькова из-за удара был разрушен жилой дом, также вспыхнул пожар площадью 150 кв. м. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте продолжаются работы по тушению пожара и разборке завалов. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, в частности саперы, кинологи и психологи.

«В результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району Харькова есть трое пострадавших, в той или иной степени повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка«, — написал Терехов в Сети.

Он также сообщил, что из одного из домов удалось спасти двух человек. Сначала существовала информация, что под завалами может находиться еще один человек, но она не подтвердилась — владелец дома появился. Сейчас он находится в шоковом состоянии, с ним работают психологи.

О деталях таки на Харьков рассказал Гладких.

"Враг нанес три удара («Шахедами» — ред.) по Новобаварскому району города Харьков. Первое попадание произошло около часа ночи. Горела территория частного предприятия. К счастью, там без пострадавших. Уже в пять утра враг повторно нанес два удара по Новобаварскому району. Произошло попадание возле многоквартирного жилого дома. Там повреждено более 120 окон. Также произошло попадание непосредственно в частный дом. Здесь у нас на этой локации трое пострадавших. К счастью, человек, который является владельцем дома, в это время в доме не находился, остался жив», — сообщил директор Департамента чрезвычайных ситуаций в комментарии «Думка. Новини Харкова».

На месте продолжают работать коммунальные службы города и подразделения ГСЧС. Продолжаются тушение пожара и аварийно-спасательные работы.

О пережитой атаке рассказал 61-летний харьковчанин Геннадий Евгеньевич, чей дом подвергся серьезным разрушениям.

"Большая часть дома уничтожена. На первый взгляд, восстановлению не подлежит. Внутри еще перекосило стены и потолки», — сказал мужчина.

Геннадий Евгеньевич на фоне своего разрушенного дома / © скриншот с видео

«Мы спали. Я заснул в три часа ночи, потому что громко сильно было. И вот через два часа, я не знаю, когда именно это произошло, как по тревоге я подскочил. Слава Богу, живы. Жена жива. Мы с ней вышли через окна«, — поделился пережитым горожанин.

Во дворе также повреждены хозяйственные постройки, колодец и огород. По словам Геннадия Евгеньевича, накануне они только что высадили помидоры.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью и на рассвете РФ атаковала беспилотниками Новобаварский район Харькова. В результате первых ударов были повреждены 25 частных домов и многоэтажка, пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. На рассвете оккупанты снова ударили по району, попав в частный дом.

