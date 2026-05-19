5-річну Лізу після тяжкого поранення у Бахмуті покинули батьки: дівчинка шукає тата і маму (відео)

5-річна Ліза / © ТСН

Реклама

Вона пережила жахіття в Бахмуті, дістала тяжку мінно-вибухову травму, а далі — зраду найрідніших людей. У Львові працівники Центру підтримки дітей шукають нових маму й тата Лізі — дівчинці, яка за свої 5 років перенесла багато страждань, але не втратила оптимізму. Її біологічних батьків позбавили прав, сама вона пересувається на кріслі колісному, проте це не заважає їй бути активною, життєрадісною та самостійною.

Історію дитини, яку не скорили випробування — у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Ліза пересувається у кріслі колісному

5-річна Ліза разом з іншими вихованцями центру грається у дитячій кімнаті. Те, що дівчинка пересувається на кріслі колісному, спочатку і не помітно — вона дуже активна та допитлива. Але мрії в Лізи — зовсім не дитячі. Вона мірє побігати разом із іншими дітьми.

Реклама

Вихователі ледве стримують сльози, коли говорять про дитину. Надія Голіян, вихователька закладу, ділиться: «За Лізу душа просто болить. Є те, що змінити вже не в силі. Але якщо б з Божою допомогою сталося так, щоб знайлися люди, які зможуть ту дитину провадити по житті, можливо станеться чудо».

Обстріл авто та зрада рідних

До львівської лікарні дівчинка потрапила майже три роки тому під час евакуації з Бахмута. Автомобіль, у якому вона їхала разом із біологічними батьками, потрапив під прицільний обстріл росіян. Після важкого поранення дитина втратила змогу пересуватись самостійно. А далі — втратила й батьків. Ті про доньку наче забули.

Оксана Гдиря, керівниця Центру реабілітації лікарні «Охматдит»: «Ліза отримала важку мінно-вибухову травму. В результаті чого пошкоджений хребет і спинний мозок. Вона вилетіла з періоду дитинства і відразу стала дорослою. Вона інколи говорить як доросла людина, мислить категорією дорослої людини».

Лікарі та соцслужби згадують, що батьки взагалі не цікавилися дитиною, тому довелося діяти радикально.

Реклама

Володимир Фридрак, керівник управління служби у справах дітей Львівської міськради: «На жаль, батьки не цікавились її станом здоровʼя, не провідували її тут, тому було прийнято рішення подавати позов до суду про позбавлення батьків батьківських прав».

Маленька, але дуже самостійна

Зараз дівчинка потребує постійної реабілітації, якою з нею займаються фахівці дитячої лікарні «Охматдит». Інтенсивні заняття з лікарями потрібні двічі на рік. А на щодень головне — побільше перебувати у вертикальному стані. Спеціальний пристрій у Лізи вже є, і вона навчилася вправно з ним поратися. Дівчинка повністю сама себе обслуговує та активно пересувається.

Попри все пережите, дівчинка вражає психологів своєю стійкістю.

Мирослава Чорна, клінічна психологиня Центру реабілітації лікарні «Охматдит»: «В ній є таке бажання жити, пізнавати... Ліза потребує сімʼю. Потребує тепла і тих батьків, які б повернули їй базову довіру до світу».

Реклама

«Я хочу, щоб знайшлися мама і тато»

У Центрі підтримки дітей Ліза живе вже майже три роки. Вихователі згадують, що коли вона щойно приїхала, була дуже наляканою, але поступово почала розквітати. На прогулянках у парку вона з посмішкою годує кіз і щиро радіє простим речам. Але найбільше персонал вражає те, що попри власні нелегкі випробування, Ліза дуже співчутлива до інших вихованців.

Леся Боднарук, вихователька: «Коли бачить, що дитина засмучена, вона завжди, от чесно, настільки завжди заспокоює — то за ручку потримає... При тому, що вона на кріслі колісному, вона завжди за ручку, до себе, притулилася. Наша головна мета — щоб для Лізи знайшлися батьки. Люблячі батьки. Вона прекрасна дівчинка, позитивна, добра, мудра, розумна».

Про зраду рідних батьків дівчинка нині навіть не згадує, але дуже мріє про нову, справжню родину. По секрету вихователі зізнаються, що пані Лесю Ліза інколи напівпошепки називає мамою. Фахівці впевнені: за підтримки люблячих батьків подальша реабілітація дитини буде значно успішнішою.

Ліза вірить у диво і сама озвучує свою найбільшу мрію: «Я хочу, щоб знайлися мама і тато. Щоб завжди були. Я шукаю батьків. Давай п’ять!».

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРОЩАННЯ із сестричками в центрі Києва! ЩЕМЛИВА історія Лізи із Бахмута! | ТСН 12:00 19 ТРАВНЯ

Новини партнерів