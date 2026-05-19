Победительница «Холостяка» Инна Белень показалась с 2-месячной дочкой: малышка папина копия
Нежные семейные кадры появились в соцсетях звезды.
Победительница «Холостяка» Инна Белень впервые после рождения дочери показала нежное семейное видео с мужем Иваном Яловенко и маленькой Кирой.
Почти месяц назад блогерша стала мамой, а теперь все чаще делится теплыми моментами с нового этапа жизни. На этот раз Инна опубликовала атмосферное домашнее видео, где предстала вместе с любимым и новорожденной дочкой. Семья проводила время дома в спокойной и уютной атмосфере. В кадре влюбленные нежно обнимали малышку и не скрывали эмоций. Дополнил ролик и домашний любимец пары — чихуахуа Микки.
«Мы создали любовь», — коротко подписала видео Инна.
Подписчики сразу же засыпали молодую маму комментариями и обратили внимание на внешность девочки. В Сети пишут, что маленькая Кира очень похожа на своего папу. Поклонники также отметили, что видео получилось особенно искренним и трогательным.
Инна Белень 28 апреля впервые стала мамой. Блогер родила дочь, которую назвали Кирой. С тех пор Инна постепенно делится подробностями материнства и показывает новые семейные кадры.
Напомним, недавно Инна Белень эмоционально ответила на критику внешности после родов.