Космические рудники и заправки: как обычные астероиды помогут колонизировать Марс

Астероиды помогут колонизировать Марс

Реклама

Строительство постоянного поселения на Марсе потребует колоссального количества металла для создания среды обитания, инструментов и машин. Однако постоянно доставлять эти тяжелые грузы с Земли слишком дорого и долго, ведь только один полет между планетами длится до девяти месяцев.

О том, как уже летающие в космосе материалы могут стать ключом к полноценному освоению Красной планеты, сообщает издание Daily Galaxy со ссылкой на исследование швейцарских ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Астероиды как источник металла для марсианских колоний

Исследователи сосредоточили свое внимание на логистике и астероидах М-типа, которые чрезвычайно богаты железом и никелем. Чтобы проверить, реально ли добывать там ресурсы, команда создала специальную компьютерную модель. Она проанализировала тысячи возможных маршрутов между этими небесными телами и Марсом, учитывая расход топлива, энергию и реальные объемы материалов, которые можно добыть и доставить.

Реклама

Выяснилось, что выбор правильного астероида является решающим фактором успеха. Некоторые объекты оказались слишком энергозатратными для полетов, в то время как другие вполне доступны и эффективны для регулярных транспортных миссий.

Космические заправки будущего

Помимо металла будущим колонистам понадобится огромное количество горючего. Для этого идеально подходят углеродные астероиды, содержащие водяной лед и материалы, богатые углеродом. Их можно использовать для создания ракетного топлива прямо в космосе. К примеру, ученые выделяют объект 253 Матильда, к которому ранее уже приближался аппарат NASA.

Благодаря таким «космическим заправкам» кораблям не придется везти все горючее с Земли – они смогут дозаправляться у астероида перед полетом на Марс. Это значительно снизит стартовую массу кораблей и упростит будущие миссии.

Авторы исследования отмечают, что до разработки масштабных систем добычи и техники, способных долго работать в космосе, еще далеко. Однако логистическая сторона этой проблемы вполне решаема даже с технологиями, которые человечество имеет сейчас или получит в ближайшем будущем.

Реклама

Если к этой статье также понадобится иллюстрация — дай знать, сгенерирую строгий фотореализм без текста! Жду следующих задач.

Напомним, первым колонистом на Марсе может стать уникальный грибок. Ученые обнаружили опасные микроорганизмы, выдержавшие экстремальные условия, подобные марсианским . Устойчивость этого грибка может создать новые риски для исследования космоса.

Новости партнеров