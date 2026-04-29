Рекордно короткий полет на Марс: астроном нашел тайный путь к Красной планете

По новому маршруту полет на Марс и обратно продлится 5 месяцев вместо десяти

Бразильский астроном разработал инновационный космический маршрут, который позволит человечеству добраться до Марса и вернуться обратно на Землю в рекордно короткие сроки. Такого революционного результата ученому из Государственного университета Северного Рио-де-Жанейро удалось добиться благодаря детальному моделированию траектории полета на основе ранних орбитальных данных околоземного астероида 2001 года CA21.

Об этом пишет Gizmodo.

Астероид вместо традиционных расчетов

Обычно космическим кораблям нужно от семи до десяти месяцев, чтобы пройти прямой путь к нашей соседней планете, причем запуски осуществляются раз в 26 месяцев во время так называемого марсианского противостояния.

Исследователь Марсело де Оливейра Соуза решил проверить, есть ли скрытые пути в Солнечной системе, и обратил внимание на орбиту астероида 2001 CA21, пересекающую пути обеих планет. Ученый искал маршрут, который оставался бы в пределах пяти градусов от наклона космического камня, поскольку его высокоэксцентрическая траектория позволяет осуществить более прямой перелет к цели.

Идеальное окно для космического запуска

Проанализировав ближайшие марсианские противостояния в 2027, 2029 и 2031 годах, астроном выяснил, что только в 2031 году геометрия движения планет будет идеально совпадать с орбитальной плоскостью астероида. По расчетам специалиста, именно в этот период откроются два возможных профиля для миссий туда и обратно общей продолжительностью всего 153 и 226 дней.

Автор исследования подчеркивает, что эти расчеты не только сэкономят сотни дней полета, но и доказывают, что астероиды могут быть не только угрозой Земле, но и мощным навигационным инструментом для будущих межпланетных путешествий.

