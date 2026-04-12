Для чего нужна база на Луне: неожиданное объяснение эксперта

Земля на фоне Луны / © Associated Press

Постоянная база на Луне поможет отрабатывать космические технологии для дальнейшего освоения Солнечной системы, в частности для полетов на Марс.

Об этом сообщил независимый эксперт по вопросам космической деятельности Андрей Колесник в комментарии телеканалу «Киев24».

«Луна — идеальное место, поскольку до нее лететь всего несколько дней. На ней можно строить постоянную станцию, на которой отрабатывать новые технологии», — подчеркнул он.

По словам эксперта, естественный спутник Земли выгоден для создания здесь постоянной станции для дальних космических полетов еще и потому, что из лунного реголита, то есть слоя песка и пыли, который покрывает поверхность, и замороженной воды, которая есть на Луне, можно добывать составляющие топлива — кислород и водород.

«С другой как раз кислород будет нужен тем астронавтам, которые будут постоянно работать на поверхности Луны», — добавил Андрей Колесник.

Что известно об исторической миссии «Artemis 2»

Напомним, миссия NASA Artemis II по облету вокруг Луны завершилась успешным приводнением капсулы с экипажем из четырех астронавтов в Тихом океане.

Впервые за более чем 50 лет астронавты NASA, участвующие в миссии Artemis II, покинули околоземную орбиту. Во время облета Луны астронавты изучали спутник Земли и собирали данные о его рельефе и геологии.

NASA будет отправлять астронавтов Artemis на все более сложные миссии для исследования большей части Луны с целью научных открытий, получения экономических выгод и для развития фундамента для первых пилотируемых миссий на Марс.