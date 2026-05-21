«Дарниця» у День вишиванки говорить про ідентичність

Як повідомляє прес-служба компанії, цим візуальним висловлюванням компанія привітала українців зі святом та нагадала про важливість збереження традицій, їхню інтеграцію у сучасне життя.

В компанії зазначають, що орнамент обирали ретельно, як смисловий об’єкт: виробництво знаходиться в цьому районі понад 90 років, а мотиви Лівобережжя Київщини — ромб, шеврон і восьмикутна зірка-ружа — несуть задокументовану етнографами культурну семантику.

«Вишиванка — це культурна пам’ять, яка несе в собі незліченність сенсів, традицію, що живе і об’єднує людей навіть у найскладніші часи. Ми хотіли, щоб вона була присутня у міському просторі фізично — як візуалізація цього зв’язку між українцями, незалежно від регіону. Для „Дарниці“ важливо не лише розвивати сучасну фармацевтику, а й підтримувати культурний контекст, у якому живе суспільство», — прокоментувала Ярослава Полякова, директорка компанії з управління репутацією Дарниці.

За масштабом це повноцінний інфраструктурний проєкт: полотно розміром 6×25 метрів, загальна вага конструкції — 9 тонн, її монтаж тривав близько 20 годин. Від першої ідеї до фінального кріплення над проєктом працювала команда з 60 людей упродовж місяця.

Такий підхід до свята: приклад того, як великий бізнес в Україні працює не лише зі своїм продуктом, і навіть не лише зі своїми клієнтами, а й із культурним кодом нації — перетворюючи офісну архітектуру на привід для розмови про ідентичність.

Ініціативу реалізували за консультаційної підтримки Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара».

