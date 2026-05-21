Чому люди місяцями не можуть знайти роботу: експерт назвав головні помилки

Пошук роботи після звільнення може серйозно вдарити по самооцінці та психологічному стану людини. На тлі високої конкуренції та постійних відмов багато кандидатів швидко втрачають мотивацію, однак коуч з ефективності та автор бестселерів Тім Касл переконаний: кілька простих змін у підході можуть суттєво збільшити шанси на нове працевлаштування.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами Касла, чимало людей припускаються однакових помилок під час пошуку роботи: переконують себе, що знайти хорошу вакансію майже нереально, швидко втрачають мотивацію та тижнями масово розсилають однакові резюме без результату. Втім, навіть кілька простих змін у підході можуть суттєво підвищити шанси отримати омріяну посаду.

Ставтеся до пошуку як до повноцінної роботи

За словами Касла, під час безробіття люди часто втрачають структуру дня: пізно прокидаються, відкладають відповіді на листи та надовго відкладають оновлення резюме.

Саме тому коуч радить підходити до пошуку роботи так само, як до звичайного робочого дня. Він рекомендує вставати у звичний час, вдягатися, працювати за встановленим графіком та виходити з дому.

«Складіть план, а потім вставайте та з’являйтеся, як зазвичай, щодня. Різниця тепер полягає в тому, що замість того, щоб продавати чужі продукти чи послуги, ви продаєте найважливіше: себе», — зазначив коуч.

За словами експерта, люди, які сприймають скорочення як тимчасовий перехід, а не особисту невдачу, швидше рухаються далі та легше відновлюють упевненість у собі.

Починайте кожен ранок із «9 до 9»

Ще одна порада Касла — правило «9 до 9». Його суть полягає в тому, щоб до 9 ранку щодня контактувати щонайменше з дев’ятьма людьми.

Йдеться про листи, повідомлення у LinkedIn, звернення до рекрутерів, колишніх колег або компаній, які цікавлять кандидата, навіть якщо вони не публікували вакансії.

«Будьте першими у їхній поштовій скриньці, особистих повідомленнях чи телефонних розмовах. Зробіть усе можливе, щоб перейти від невідомої людини до людини, з якою можна зустрітися». — додав Касл.

Експерт також вважає, що пасивне очікування «ідеальної вакансії» менш ефективне, ніж постійне створення кількох контактів одночасно.

Не відкладайте нетворкінг

Тім Касл також радить не уникати професійного спілкування. За його словами, багато людей негативно ставляться до нетворкінгу, однак значну частину роботи все ще знаходять через особисті зв’язки, а не через стандартні заявки.

Саме тому коуч рекомендує активніше створювати можливості для нових знайомств: зустрічатися за кавою, відвідувати галузеві дискусії, конференції, професійні сніданки чи заходи для випускників.

«Розмови, які тебе запалюють, зазвичай ті, що кудись ведуть», — каже експерт.

Він також радить виходити за межі звичного кола знайомств, оскільки нові контакти можуть привести до вакансій, про які людина раніше не знала.

Оновіть LinkedIn та резюме

Тім Касл також радить приділити увагу профілю в LinkedIn та резюме. За його словами, профілі багатьох кандидатів переповнені розмитими корпоративними фразами, які майже нічого не говорять про реальні навички чи результати роботи людини.

Експерт вважає, що профіль має чітко пояснювати, чим саме займається кандидат, яку користь приносить компанії та яких результатів досягнув. Те саме стосується і резюме — замість загальних описів роботодавці хочуть бачити конкретику: які показники вдалося покращити, які зміни були результатом роботи людини та яких результатів вона досягла.

Касл наголошує, що на конкурентному ринку праці зрозуміла та конкретна інформація працює ефективніше, ніж спроби звучати «вражаюче».

Просіть рекомендації

За словами коуча, рекомендації часто мають значно більшу вагу, ніж звичайні заявки на вакансії. Якщо кандидата рекомендує людина, якій уже довіряють у компанії, це одразу підвищує рівень довіри з боку роботодавця.

Касл зазначає, що багато людей не наважуються прямо просити про рекомендацію або обмежуються загальними фразами на кшталт: «Повідомте мене, якщо щось почуєте». Натомість він радить конкретно просити про рекомендації на певні посади чи компанії.

На його думку, різниця між анонімним резюме та підтримкою людини всередині компанії може бути дуже суттєвою.

Використовуйте період безробіття для навчання

Касл також рекомендує під час пошуку роботи не припиняти навчання. За його словами, перерва між посадами може стати можливістю для розвитку нових навичок — від онлайн-курсів до вивчення програм або покращення навичок комунікації та презентації.

Експерт пояснює, що це не лише посилює резюме, а й змінює враження під час співбесід. Людина, яка продовжує навчатися, виглядає більш активною та зацікавленою у професійному розвитку.

Крім того, постійне навчання допомагає краще контролювати емоційний стан у період пошуку роботи та легше переживати невизначеність.

Використовуйте штучний інтелект як помічника

Тім Касл радить не боятися використовувати штучний інтелект під час пошуку роботи. На його думку, такі інструменти можуть стати корисними помічниками для підготовки резюме, аналізу вакансій та тренування відповідей перед співбесідою.

Коуч рекомендує за допомогою ШІ вивчати інформацію про компанії та краще розуміти, які саме проблеми бізнес хоче вирішити новим працівником. Він наголошує, що роботодавцям важливо бачити не просто перелік навичок, а розуміння того, яку користь кандидат може принести компанії.

За словами Касла, успішні кандидати зазвичай не обмежуються переказом свого досвіду, а пояснюють, як саме можуть бути корисними бізнесу. Саме тому він радить використовувати ШІ для формування більш чітких і продуманих відповідей.

Відстежуйте всі свої заявки

Касл також звертає увагу на те, що багато людей під час пошуку роботи швидко втрачають контроль над процесом. Через велику кількість вакансій та контактів кандидати забувають, кому вже писали, коли надсилали резюме та чи отримували відповідь.

Щоб уникнути цього, експерт радить вести окремий список усіх заявок і контактів. Для цього, за його словами, підійде навіть проста таблиця в Excel або готові шаблони в Notion.

На думку коуча, така організація допомагає зробити пошук роботи менш хаотичним та знижує рівень стресу. Крім того, людина бачить повну картину своїх дій і не зациклюється лише на одній вакансії.

Не недооцінюйте силу особистості

Тім Касл вважає, що під час співбесіди велике значення має не лише досвід роботи, а й поведінка людини.

За його словами, роботодавці звертають увагу на те, наскільки комфортно буде працювати з кандидатом у команді. Саме тому важливими залишаються прості речі — уважність до співрозмовника, позитивний настрій, зоровий контакт і вдячність після зустрічі.

Коуч зазначає, що люди часто запам’ятовують не конкретні відповіді кандидата, а загальне враження від спілкування.

