Still in captivity: десятки українських бізнесів долучились до акції на підтримку військовополонених

Це відбувається в рамках всеукраїнської акції Still in Captivity, організованої проєктом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", який надає підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам.

В такому форматі акція проходить вже другий рік поспіль. Кампанія приурочена до річниці завершення оборони Маріуполя. Саме 20 травня 2022 року останні оборонці міста за наказом вищого керівництва вийшли з комбінату "Азовсталь" у полон.

«Вже 4 роки понад 2000 оборонців Маріуполя перебувають у російському полоні. Як і минулого року, сьогодні нас підтримали українські бізнеси, аби привернути увагу до цієї теми і показати, що ми чекаємо на повернення наших захисників усі разом», — розповіла директорка «Серця Азовсталі» Тетяна Мальцева.

До кампанії долучилися понад 40 українських брендів, серед них ЦУМ Київ, Multiplex, Teahouse, Goodwine, Egersund, Fresh&Go, OneLove, Nasha, Cheesecake Family, 1Coffee, MilkBar та інші. У своїх просторах вони роблять символічний «резерв для героя» — залишають вільне місце для захисника Маріуполя, який досі перебуває в полоні.

«Ми як відповідальний бізнес завжди готові і раді долучатися до таких ініціатив.

Цього року, як і минулого, ми, ЦУМ Київ, наші партнери, заклади на фудхолі, кінотеатр, який працює в Універмазі — всі доєдналися до акції Still in captivity на знак солідарності з нашими героями, військовополоненими», — зазначив директор з маркетингу ЦУМ Київ Костянтин Путиленко.

Мета акції привернути увагу до проблеми звільнення українських військовополонених, адже 2000 оборонців Маріуполя і досі в полоні.

