На Волині водій прокатав військового ТЦК на капоті, тікаючи від мобілізації: чим все завершилося (відео)
На Волині водій прокатав військового ТЦК на капоті, тікаючи від перевірки, але його все одно мобілізували.
На Волині водій проігнорував вимоги працівників ТЦК, які хотіли, щоб він вийшов з машини. Чоловік «покатав» на капоті одного з військових, який намагався заблокувати його авто.
Відповідне відео з’явилося у Мережі.
На кадрах видно, як з буса виходять четверо чоловіків у військовій формі і один поліцейський. Один з військових каже, що дає водієві 30 секунд, аби він вийшов «по доброму». Після паузи водій скористався моментом і дам «по газах», взявши на капот одного з військових ТЦК, що стояв перед авто. Зрештою, проїхавши кількасот метрів, він пригальмував і військовий зліз з капота, а водій поїхав далі.\
Що розповіли у ТЦК
Як повідомили журналістам місцевого видання ВСН у Волинському ОТЦК, інцидент трапився 25 березня близько 10:30.
«Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля», — розповіли у ТЦК.
Як виявилося, згодом поліція догнала і зупинила цей автомобіль. Водія доставили до ТЦК та СП.
«Порушника доставлено до ТЦК та СП для можливого подальшого проходження військової служби», — додали у відомстві.
Раніше у Дніпрі на капоті Tesla провезли військового ТЦК.