На Волині водій прокатав військового ТЦК на капоті, тікаючи від мобілізації: чим все завершилося (відео)

Прокатав на капоті військового ТЦК, але все одно мобілізували: фінал скандального інциденту на Волині

На Волині водій проігнорував вимоги працівників ТЦК, які хотіли, щоб він вийшов з машини. Чоловік «покатав» на капоті одного з військових, який намагався заблокувати його авто.

На кадрах видно, як з буса виходять четверо чоловіків у військовій формі і один поліцейський. Один з військових каже, що дає водієві 30 секунд, аби він вийшов «по доброму». Після паузи водій скористався моментом і дам «по газах», взявши на капот одного з військових ТЦК, що стояв перед авто. Зрештою, проїхавши кількасот метрів, він пригальмував і військовий зліз з капота, а водій поїхав далі.\

Що розповіли у ТЦК

Як повідомили журналістам місцевого видання ВСН у Волинському ОТЦК, інцидент трапився 25 березня близько 10:30.

«Військовослужбовець намагався зупинити транспортний засіб, однак через раптовий початок руху був протягнутий дорогою, перебуваючи на капоті автомобіля», — розповіли у ТЦК.

Як виявилося, згодом поліція догнала і зупинила цей автомобіль. Водія доставили до ТЦК та СП.

«Порушника доставлено до ТЦК та СП для можливого подальшого проходження військової служби», — додали у відомстві.

Раніше у Дніпрі на капоті Tesla провезли військового ТЦК.