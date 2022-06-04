В России снова горячо: в Тюмени горит административное здание (видео)

В России снова горячо: в Тюмени горит административное здание (видео)

В Тюмени пылает здание автобазы областной думы.

В административном здании в центре Тюмени произошел пожар, вспыхнула кровля.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

"Пожар произошел на территории автобазы облдумы. Из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Пожар охватил площадь 1500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Напомним, 3 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре.

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