В России снова горячо: в Тюмени горит административное здание (видео)

В Тюмени пылает здание автобазы областной думы.
В административном здании в центре Тюмени произошел пожар, вспыхнула кровля.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
"Пожар произошел на территории автобазы облдумы. Из боксов эвакуировано около 30 транспортных средств", — говорится в сообщении.
Пожар охватил площадь 1500 кв. м. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Напомним, 3 мая в Москве вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре.
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