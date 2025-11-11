Скільки можна завантажувати речей до пралки / © Freepik

Коли ми купуємо пральну машину, завжди звертаємо увагу на її місткість — 5, 7, 9 чи навіть 10 кілограмів. Але мало хто задумується, що означає ця цифра насправді. Чи йдеться про вагу сухої білизни перед пранням, чи вже про речі після намокання? Адже від правильної відповіді залежить не лише якість прання, а й тривалість служби самої техніки.

Що означає «7 кг» у пральній машині

Позначка «7 кг» на пральній машині означає вагу сухої білизни, яку можна завантажити до барабана до початку прання. Тобто якщо ви зважите білизну після того, як вона намокне, її маса буде значно більшою — приблизно вдвічі чи навіть утричі.

Наприклад, 7 кг сухої бавовняної білизни після намокання важитимуть до 14–18 кг. Саме тому виробники вказують максимальне завантаження на сухий одяг — це той обсяг, який машина може ефективно випрати без перевантаження двигуна та підшипників.

Чому важливо не перевантажувати барабан

Багато користувачів помилково намагаються втиснути до барабана більше речей, думаючи, що трохи зайвої ваги не зашкодить. Насправді це призводить до:

передчасного зношування двигуна;

несправності амортизаторів;

неякісного прання, коли порошок не вимивається повністю;

появи сторонніх звуків і вібрацій.

Тому якщо машинка розрахована на 7 кг сухої білизни, оптимально завантажувати її на 80–90% від цього об’єму, особливо коли речі важкі — рушники, джинси, постіль.

Як визначити 7 кг білизни без ваг — на око

Звісно, ніхто не зважує білизну перед кожним пранням. Але є прості орієнтири:

Постільна білизна, 1 комплект — близько 2,5 кг.

Джинси, 1 пара — приблизно 0,8–1 кг.

Футболка — до 0,3 кг.

Банний рушник — до 0,8 кг.

Светр чи худі — до 1 кг.

Якщо ви наповнили барабан так, що між білизною і верхнім краєм залишилася долоня вільного простору — це ідеальне завантаження.

Залежність завантаження від програми прання

Не всі програми розраховані на повну місткість, наприклад:

Бавовна, змішані тканини — можна завантажувати 100% об’єму.

Синтетика — не більше 3–4 кг.

Делікатне прання, шерсть, шовк — максимум 2 кг.

Швидке прання — 1,5–2 кг, інакше білизна не встигне добре випратися і прополоскатися.

Щоб не пошкодити барабан і подовжити життя машинки: