В Одесі запроваджені аварійні відключення світла: яка ситуація в місті
Ситуація в Одесі залишається контрольованою.
В Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Сергій Лисак.
«По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання», — пише він.
Посадовець наголошує, що енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи.
Споживачів також попередили, що через відключення можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Київському районі м.Одеса та ж/м «Черемушки».
«Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», — повідомляє «Інфоксводоканал».
У місті пункти незламності відкриті та укомплектовані всім необхідним. Комунальні та аварійні служби міста також працюють у посиленому режимі.
«Дякуємо Силам оборони за те, що ніч в Одесі пройшла спокійно», — зауважив Лисак.
Раніше йшлося про те, яка ситуація зі світлом та водою в Одесі.
«Питання по світлу ще присутні, ще діють графіки відключень, але загалом ситуація вже стабілізована. Тиждень тому ми мали повний блекаут у місті, а зараз постачання електроенергії в домівки одеситів відновлено. Світло подається за графіками, і сподіваємося, що ця ситуація залишатиметься незмінною. Коли графіки зрозумілі та їх дотримуються, людям набагато легше планувати своє життя», — зазначив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.