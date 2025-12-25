ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
201
1 хв

В Одесі запроваджені аварійні відключення світла: яка ситуація в місті

Ситуація в Одесі залишається контрольованою.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

В Одесі 25 грудня запроваджено аварійні відключення. Це вимушений захід з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Сергій Лисак.

«По Одесі запроваджено вимушені аварійні відключення з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання», — пише він.

Посадовець наголошує, що енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи.

Споживачів також попередили, що через відключення можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Київському районі м.Одеса та ж/м «Черемушки».

«Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», — повідомляє «Інфоксводоканал».

У місті пункти незламності відкриті та укомплектовані всім необхідним. Комунальні та аварійні служби міста також працюють у посиленому режимі.

«Дякуємо Силам оборони за те, що ніч в Одесі пройшла спокійно», — зауважив Лисак.

Раніше йшлося про те, яка ситуація зі світлом та водою в Одесі.

«Питання по світлу ще присутні, ще діють графіки відключень, але загалом ситуація вже стабілізована. Тиждень тому ми мали повний блекаут у місті, а зараз постачання електроенергії в домівки одеситів відновлено. Світло подається за графіками, і сподіваємося, що ця ситуація залишатиметься незмінною. Коли графіки зрозумілі та їх дотримуються, людям набагато легше планувати своє життя», — зазначив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.

