Starlink в Україні стрімко набирає популярність: скільки людей уже користуються сервісом

Starlink / © reuters.com

До кінця цього року кількість жителів України, які користуються супутниковим інтернетом Starlink від компанії SpaceX, може зрости приблизно до 12 мільйонів осіб. Наразі сервісом користуються близько 5 мільйонів українців.

Про це повідомив генеральний директор телекомунікаційної групи Veon Каан Терзіоглу в коментарі агентству Reuters під час Всесвітнього мобільного конгресу в Барселоні.

Минулого року Veon уклала партнерство з компанією Ілона Маска, щоб забезпечити супутниковий зв’язок для мобільних користувачів, зокрема у віддалених районах. У межах цієї співпраці український оператор Kyivstar, що входить до групи Veon, запустив відповідну послугу в Україні.

За словами Терзіоглу, супутниковий інтернет може стати важливим резервним каналом зв’язку для українців, особливо під час відключень електроенергії.

“Я очікую, що кожен українець замислиться над можливістю підключення до супутникового зв’язку. Через перебої з електрикою ця послуга може знадобитися будь-кому”, — зазначив він.

Starlink і війна в Україні

Супутниковий зв’язок Starlink став важливим елементом інфраструктури під час повномасштабної війни. Засновник SpaceX Ілон Маск раніше обмежив доступ до системи для російських окупаційних військ.

Це рішення суттєво вплинуло на можливості російської армії вести розвідку та коригувати артилерійський вогонь. За словами військових аналітиків, після блокування доступу до Starlink інтенсивність штурмових дій і обстрілів на окремих ділянках фронту знизилася.

Водночас російські військові намагаються знайти способи обійти блокування. Зокрема, в Одеській області правоохоронці затримали подружжя, яке намагалося допомогти окупантам легалізувати термінал Starlink. За даними слідства, вони погодилися зробити це за 30 доларів, і тепер їм загрожує довічне ув’язнення.