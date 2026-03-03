Київстар надає безоплатний пакет «Ідеальний роумінг» для своїх абонентів на Близькому Сході

Реклама

Абоненти отримають на рахунок 250 бонусів (1 бонус = 1 грн). Бонуси діятимуть 30 днів і дозволять користуватися зв'язком за спеціальним тарифом: дзвінки на номери України та країни перебування, а також усі вхідні дзвінки — від 1 грн/хв; мобільний інтернет — від 0,10 грн/МБ.

«Для нас важливо, щоб абоненти Київстар мали доступ до зв’язку незалежно від того, де вони перебувають. У найскладніші моменти зв'язок — це можливість сказати рідним, що ти в безпеці. Надання пакету «Ідеальний роумінг» — це частина нашої системної підтримки українців за кордоном», — зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Ще з перших місяців повномасштабної війни компанія запровадила послугу Роумінг як вдома для українців за кордоном. З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу, а послуга Роумінг як вдома охоплює вже 32 країни світу.

Київстар системно розвиває міжнародний напрям та забезпечує абонентам доступ до сучасних послуг у роумінгу. Окрім цього, абонентам доступні сучасні технології зв’язку в роумінгу, зокрема VoLTE, що забезпечує високу якість голосових викликів у мережі 4G, а також 5G в роумінгу у десятках країн світу. Розширення міжнародних партнерств та впровадження нових технологій дозволяють компанії підтримувати стабільний рівень сервісу для клієнтів незалежно від їхнього місцезнаходження.

Київстар і надалі оперативно реагуватиме на ситуації, щоб забезпечувати надійний зв’язок у різних регіонах світу.