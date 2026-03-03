ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Київстар надає безоплатний пакет «Ідеальний роумінг» для своїх абонентів на Близькому Сході Актуально

У зв’язку з безпековою ситуацією на Близькому Сході національний оператор електронних комунікацій Київстар надає своїм абонентам, які перебувають у країнах регіону, безоплатний пакет послуг «Ідеальний роумінг» строком на 30 днів, щоб вони могли залишатися на зв’язку з рідними та близькими.

Київстар надає безоплатний пакет «Ідеальний роумінг» для своїх абонентів на Близькому Сході

Абоненти отримають на рахунок 250 бонусів (1 бонус = 1 грн). Бонуси діятимуть 30 днів і дозволять користуватися зв'язком за спеціальним тарифом: дзвінки на номери України та країни перебування, а також усі вхідні дзвінки — від 1 грн/хв; мобільний інтернет — від 0,10 грн/МБ. 

«Для нас  важливо, щоб абоненти Київстар мали доступ до зв’язку незалежно від того, де вони перебувають. У найскладніші моменти зв'язок — це можливість сказати рідним, що ти в безпеці. Надання пакету «Ідеальний роумінг» — це частина нашої системної підтримки українців за кордоном», — зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Ще з перших місяців повномасштабної війни компанія запровадила послугу Роумінг як вдома для українців за кордоном. З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу, а послуга Роумінг як вдома охоплює вже 32 країни світу.

Київстар системно розвиває міжнародний напрям та забезпечує абонентам доступ до сучасних послуг у роумінгу. Окрім цього, абонентам доступні сучасні технології зв’язку в роумінгу, зокрема VoLTE, що забезпечує високу якість голосових викликів у мережі 4G, а також 5G в роумінгу у десятках країн світу. Розширення міжнародних партнерств та впровадження нових технологій дозволяють компанії підтримувати стабільний рівень сервісу для клієнтів незалежно від їхнього місцезнаходження.

Київстар і надалі оперативно реагуватиме на ситуації, щоб забезпечувати надійний зв’язок у різних регіонах світу.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie