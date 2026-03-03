ТСН у соціальних мережах

Мінус 800 млн грн застави та новий арешт: бізнесмен Ігор Коломойський пробуде в СІЗО до першого травня

У клопотанні захисту бізнесмена щодо зміни запобіжного заходу було відмовлено.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © ТСН

Подільський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід, призначив 60 днів тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського із заставою у розмірі 1,1 млрд грн.

Про це відомо з рішення суду під час засідання 3 березня.

Суддя відмовила у задоволенні клопотання Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на особисте зобовʼязання.

«У задоволенні клопотання Коломойського Ігоря Валерійовича про зміну запобіжного заходу із застави на особисте зобов’язання відмовити. У задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу Коломойського Ігоря Валерійовича із застави на особисту поруку відмовити. Змінити обвинуваченому Коломойському Ігорю Валерійовичу з 17.02.1963 року народження запобіжний захід з застави на тримання під вартою строком 60 днів до 1 травня 26-го року включно», — йдеться в рішенні суду.

Також суддя одночасно визначила заставу у розмірі 333 тисячі прожиткового мінімуму, що становить 1 мільярд 108 мільйонів 224 тисячі гривень. Таким чином, заставу було зменшено: раніше вона була 1 млрд 827 млн 352 тис. 580 гривень.

Нагадаємо, протягом слідства фабула цього провадження змінювалась тричі, але це єдина справа, яку правоохоронці передали в суд і судді почали слухати її по суті. Сьогодні, 3 березня відбулось чергове засідання, на якому розглянули зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою. Про це просили прокурори Офісу генерального прокурора, за нібито нововиявленими обставинами. У захисту бізнесмена - навпаки, було клопотання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’яке. Зрештою пристали на бік обвинувачення.

Бізнесменові Ігорю Коломойському, раніше подовжили запобіжний захід — тримання під вартою. За ґратами його утримують вже понад два роки.

