Ексклюзив ТСН
261
2 хв

Ігор Коломойський святкував 63-річчя на лаві підсудних: чому справу не можуть почати понад рік

У Подільському суді Києва мало відбутися засідання у справі про зникнення готівки з ПриватБанку. Чому розгляд знову не почався та хто з відомих гостей прийшов привітати Ігоря Коломойського з днем народження.

Віра Хмельницька
Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © УНІАН

У Подільському суді столиці нині мало відбутися підготовче засідання у справі, яку називають «справою про зникнення готівки із кас ПриватБанку». Серед обвинувачених — колишній співвласник банку Ігор Коломойський. Примітно, що саме сьогодні бізнесмен святкує свій 63-й день народження.

Подробиці із зали суду — у матеріалі ТСН.

Незвичайні гості та привітання

Крім прокурорів, суддів та адвокатів, на засідання прийшли друзі бізнесмена, щоб привітати його зі святом. Серед групи підтримки журналісти помітили несподівану гостю — Марію Тиху, яку в соцмережах називають «найвідомішою українською відьмою». Відомо, що вона надає езотеричні послуги політикам та бізнесменам.

Ігор Коломойський помітив жінку в залі та привітав її, помахавши рукою.

Затягування справи

Це лише одна з трьох справ, за якими судять Коломойського. Це провадження від серпня 2023 року розслідували детективи БЕБ. Протягом слідства фабула справи змінювалася кілька разів, а численні перевірки банку, зокрема й міжнародні аудити, фактично спростовували саму подію злочину.

Попри це, розгляд справи по суті не може розпочатися вже понад рік, хоча весь цей час бізнесмена тримають у СІЗО. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших провадженнях, де судові засідання систематично не відбуваються.

Сьогоднішнє засідання не стало винятком і тривало не більше десяти хвилин.

Прогноз екстрасенски

Також Марія Тиха зробила розклад карт щодо перспектив того, що Ігор Коломойський вийде на волю.

«Пікова сімка. Ну таке. Це він — король бубновий. Сімка — відповідь на наше запитання. Якраз суди порожні, десятка червова, червовий валет, порожні судові засідання, які будуть затягуватися», — сказала Марія Тиха.

Що каже адвокат Ігоря Коломойського

Адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар так прокоментував справу свого підзахисного: «Ми убезпечуємо себе від того, щоб цей процес не був вічний. Тому що передбачений інститут запасного судді, якщо велика справа. А потім судді — хтось захворів, хтось звільнився і кримінальне провадження може початися заново».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 13 ЛЮТОГО

