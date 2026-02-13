- Дата публикации
Игорь Коломойский праздновал 63-летие на скамье подсудимых: почему дело не могут начать больше года
В Подольском суде Киева должно было состояться заседание по делу о пропаже наличных из ПриватБанка. Почему рассмотрение снова не началось и кто из известных гостей пришел поздравить Игоря Коломойского с днем рождения.
В Подольском суде столицы сегодня должно было состояться подготовительное заседание по делу, которое называют «делом о пропаже наличных из касс ПриватБанка». Среди обвиняемых — бывший совладелец банка Игорь Коломойский. Примечательно, что именно сегодня бизнесмен отмечает свой 63-й день рождения.
Подробности из зала суда — в материале ТСН.
Необычные гости и поздравления
Кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли друзья бизнесмена, чтобы поздравить его с праздником. Среди группы поддержки журналисты заметили неожиданную гостью — Марию Тихую, которую в соцсетях называют «самой известной украинской ведьмой». Известно, что она предоставляет эзотерические услуги политикам и бизнесменам.
Игорь Коломойский заметил женщину в зале и поприветствовал ее, помахав рукой.
Затягивание дела
Это лишь одно из трех дел, по которым судят Коломойского. Данное производство с августа 2023 года расследовали детективы БЭБ. В течение следствия фабула дела менялась несколько раз, а многочисленные проверки банка, в том числе и международные аудиты, фактически опровергали само событие преступления.
Несмотря на это, рассмотрение дела по существу не может начаться уже более года, хотя все это время бизнесмена держат в СИЗО. Аналогичная ситуация наблюдается и в других производствах, где судебные заседания систематически не происходят.
Сегодняшнее заседание не стало исключением и длилось не более десяти минут.
Прогноз экстрасенса
Также Мария Тихая сделала расклад карт относительно перспектив того, что Игорь Коломойский выйдет на свободу.
«Пиковая семерка. Ну такое. Это он — король бубновый. Семерка — ответ на наш вопрос. Как раз суды пустые, десятка червовая, червовый валет, пустые судебные заседания, которые будут затягиваться», — сказала Мария Тихая.
Что говорит адвокат Игоря Коломойского
Адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь так прокомментировал дело своего подзащитного: «Мы ограждаем себя от того, чтобы этот процесс не был вечный. Потому что предусмотрен институт запасного судьи, если большое дело. А потом судьи — кто-то заболел, кто-то уволился и уголовное производство может начаться заново».
