Игорь Коломойский праздновал 63-летие на скамье подсудимых: почему дело не могут начать больше года

Игорь Коломойский / © УНИАН

В Подольском суде столицы сегодня должно было состояться подготовительное заседание по делу, которое называют «делом о пропаже наличных из касс ПриватБанка». Среди обвиняемых — бывший совладелец банка Игорь Коломойский. Примечательно, что именно сегодня бизнесмен отмечает свой 63-й день рождения.

Подробности из зала суда — в материале ТСН.

Необычные гости и поздравления

Кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли друзья бизнесмена, чтобы поздравить его с праздником. Среди группы поддержки журналисты заметили неожиданную гостью — Марию Тихую, которую в соцсетях называют «самой известной украинской ведьмой». Известно, что она предоставляет эзотерические услуги политикам и бизнесменам.

Игорь Коломойский заметил женщину в зале и поприветствовал ее, помахав рукой.

Затягивание дела

Это лишь одно из трех дел, по которым судят Коломойского. Данное производство с августа 2023 года расследовали детективы БЭБ. В течение следствия фабула дела менялась несколько раз, а многочисленные проверки банка, в том числе и международные аудиты, фактически опровергали само событие преступления.

Несмотря на это, рассмотрение дела по существу не может начаться уже более года, хотя все это время бизнесмена держат в СИЗО. Аналогичная ситуация наблюдается и в других производствах, где судебные заседания систематически не происходят.

Сегодняшнее заседание не стало исключением и длилось не более десяти минут.

Прогноз экстрасенса

Также Мария Тихая сделала расклад карт относительно перспектив того, что Игорь Коломойский выйдет на свободу.

«Пиковая семерка. Ну такое. Это он — король бубновый. Семерка — ответ на наш вопрос. Как раз суды пустые, десятка червовая, червовый валет, пустые судебные заседания, которые будут затягиваться», — сказала Мария Тихая.

Что говорит адвокат Игоря Коломойского

Адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь так прокомментировал дело своего подзащитного: «Мы ограждаем себя от того, чтобы этот процесс не был вечный. Потому что предусмотрен институт запасного судьи, если большое дело. А потом судьи — кто-то заболел, кто-то уволился и уголовное производство может начаться заново».

