В США назвали единственный способ остановить войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Война в Украине может быть прекращена только при условии активного привлечения Китая и усиления экономического давления на ключевых партнеров России.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм во время дискуссионной панели «Анализ состояния России» на Мюнхенской конференции безопасности.

Сенатор отметил, что традиционные санкционные меры не продемонстрировали ожидаемую эффективность, поскольку не заставили Кремль изменить свой политический и военный курс. По словам Грэма, он уже предоставил соответствующие рекомендации администрации Дональда Трампа по изменению стратегии влияния на агрессора.

«Я сказал администрации: если вы хотите положить конец этой войне, вы должны привлечь Китай к этой войне. Мы пошли и поговорили с послом Китая. Китай покупает дешевую российскую нефть… Она уже не будет такой дешевой», — подчеркнул республиканец.

Отдельное внимание Грэм уделил механизмам тарифного давления на страны, существенно нарастившие импорт российских энергоносителей после начала полномасштабного вторжения. Он напомнил, что Трамп уже ввел 25% тарифы по Индии, которая раньше покупала только 3% российской нефти, а теперь увеличила эту долю до 30%.

«Санкции — это хорошо. Но они не изменили поведения, которое мы стремимся изменить. Путину безразлично, сколько его людей погибнет. Без Китая, Индии и Бразилии Россия бы уже обанкротилась», — заметил Грэм.

Напомним, бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур тоже заявлял, что Российская Федерация смогла выдержать длительные боевые действия против Украины исключительно благодаря масштабной поддержке КНР.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал к более решительной поддержке Украины и усилению давления на Путина.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу украинской переговорной группы, российская сторона избегает конкретики. Вместо дипломатического диалога агрессор использует привычную тактику устрашения и информационных манипуляций.