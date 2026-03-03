Минус 800 млн грн залога и новый арест: бизнесмен Игорь Коломойский пробудет в СИЗО до 1 мая

Игорь Коломойский / © ТСН

Реклама

Подольский районный суд города Киева изменил меру пресечения, назначил 60 дней содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского с залогом в размере 1,1 млрд грн.

Об этом известно по решению суда во время заседания 3 марта.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства Коломойского об изменении меры пресечения на личное обязательство.

Реклама

«В удовлетворении ходатайства Коломойского Игоря Валерьевича об изменении меры пресечения из залога на личное обязательство отказать. В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Коломойского Игоря Валерьевича из залога на личное поручение отказать. Изменить обвиняемому Коломойскому Игорю Валерьевичу с 17.02.1963 года рождения меру пресечения из залога на содержание под стражей сроком 60 дней до 1 мая 26-го года включительно», — говорится в решении суда.

Также судья одновременно определила залог в размере 333 тысяч прожиточного минимума, что составляет 1 миллиард 108 миллионов 224 тысячи гривен. Таким образом, залог был уменьшен: раньше он был 1 млрд 827 млн 352 тыс. 580 гривен.

Напомним, в течение следствия фабула этого производства менялась трижды, но это единственное дело, которое правоохранители передали в суд и судьи начали слушать его по существу. Сегодня, 3 марта состоялось очередное заседание, на котором было рассмотрено изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об этом просили прокуроры Офиса генерального прокурора, якобы по нововыявленным обстоятельствам. У защиты бизнесмена - наоборот, было ходатайство об изменении меры пресечения в более мягкое. Наконец приняли сторону обвинения.



Бизнесмену Игорю Коломойскому ранее продлили меру пресечения — содержание под стражей. За решеткой его удерживают уже более двух лет.