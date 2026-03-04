Росіяни скаржаться, що російські дрони "Герань-2" атакували Дубай (відео)

Уламки російської "Герані-2" виявили в Еміратах

Реклама

В Дубаї (ОАЕ) знайшли уламки російського аналога «Шахеда» — «Герань-2». На фрагментах дрона побачили російське маркування.

Відповідні фото та відео виклав один із росіян у пабліку «Русские в ОАЭ», передає «РБК-Україна».

У пабліку йдеться, що протиповітряна оборона в Дубаї збила БпЛА із написом «Герань-2». Це аналог «Шахеда», який росіяни стали збирати на своїх заводах. Фрагменти «Герани» знайшли поблизу стратегічно важливого порту Джебель-Алі.

Реклама

«Прикиньте, знахідка… Біля порту Джебель-Алі. Якимсь вітром "Герань-2" у Дубаї занесло… О***ти. Це виходить, був шанс від свого ж дрона забаранитися? Прикол, звичайно», — написав росіянин у пабліку.

Нагадаємо, що у відповідь на ізраїльсько-американські атаки на Іран Тегеран завдав ударів по Катару, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Раніше ми писали, як насправді живе Дубай після ударів Ірану.