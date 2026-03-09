Підприємства Ахметова інвестували у відновлення і будівництво інфраструктури $4 млрд

Реклама

Про це йдеться в повідомленні компанії.

В тому числі майже $1 млрд було спрямовано безпосередньо на відновлення інфраструктурних обʼєктів, зруйнованих внаслідок російських обстрілів і масованих повітряних атак.

В першу чергу мова йде про відновлення енергетичної інфраструктури — теплових електростанцій та електромереж.

Підприємства групи також активно інвестують у відновлення транспортної та цивільної інфраструктури в містах присутності.

«Ворог щодня варварськи та цілеспрямовано знищує нашу інфраструктуру, щоб позбавити країну, економіку та людей умов для роботи та життя. Проте Україна стоїть — завдяки українській армії та українському народові. Наше завдання — допомагати армії та працювати задля країни. Відновлювати те, що було зруйновано Росією, та одночасно створювати нове. Це необхідно для зростання та розвитку економіки, це необхідно для того, щоб українці могли жити та працювати у своїй країні, а ті, хто були змушені виїхати, мали можливість повернутися додому», - цитує прес-служба слова бізнесмена Ріната Ахметова.

Інвестиції SCM охоплюють як відбудову пошкоджених об’єктів, так і модернізацію існуючих потужностей та будівництво нової інфраструктури взамін знищеної росією.

Крім того підприємства Ахметова, його благодійний фонд та ФК «Шахтар» з початку повномасштабаного вторгнення спрямували на допомогу ЗСУ і гуманітарні програми 13,5 млрд грн.