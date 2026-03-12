Самые счастливые месяцы рождения: астрологи составили полный рейтинг

Каждый месяц рождения имеет свою уникальную энергетику, которая может помочь поймать удачу за хвост

Каждый человек стремится быть счастливым и привлекать в свою жизнь удачу. Астрологи уверены, что месяц рождения оказывает непосредственное влияние на уровень везения и способность человека использовать свои космические и энергетические воздействия для достижения успеха.

Об этом пишет Parade.

Лидеры рейтинга удачи

Декабрь возглавляет рейтинг самых счастливых месяцев. Люди, рожденные в это время, объединяют в себе оптимизм Стрельца и серьезность Козерога. Перед ними легко открывается дверь, а главный секрет их успеха – сосредоточиться на долгосрочных целях вместо мгновенных удовольствий.

Март занимает второе место. Это месяц чувственных Рыб и смелых Овнов. Такие люди обладают мощной творческой энергией и смелостью воплощать свои видения в реальность, становясь настоящими мастерами манифестации. Для привлечения фортуны им рекомендуют сделать доску визуализации.

Ноябрь оказался на третьей строчке. Родившиеся в это время Скорпионы и Стрельцы обладают невероятной способностью к регенерации. Они умеют начинать все с чистого листа после любых жизненных трудностей, а их главное оружие – положительное мышление.

Февраль закрывает четверку лидеров. Это месяц Водолеев и Рыб, которым удается оказываться в нужном месте в нужное время. Их удача часто приходит в виде неожиданностей, поэтому им важно всегда обращать внимание на знаки судьбы.

Золотая середина везения

Октябрь привлекает огромную удачу в любви и романтике. Благодаря влиянию Весов и Скорпиона эти люди оказываются в центре внимания и легко строят отношения. Главное для них – всегда помнить о собственной ценности.

Апрель дарит своим именинникам природный дар к победам. Овны и Тельцы в этом месяце преуспевают благодаря балансу между амбициями и сосредоточенностью. Их сила заключается в гармонии мужской и женской энергии.

Июнь наделяет Близнецов и Раков сильной интуицией. Им невероятно везет, если они позволяют сердцу управлять своими поступками, а не рассеивают внимание на излишние размышления. Астрологи советуют им жить в гармонии с лунными циклами.

Сентябрь делает людей аналитическими, но Девам и Весам часто мешают сомнения. Они могут упустить счастливый шанс, если будут доверять только логике. Чтобы усилить везение, им следует почаще прислушиваться к своим настоящим желаниям.

Кому нужно поработать над успехом

Июль требует от Раков и Львов четкого понимания своих целей. Им нельзя позволять эго или эмоциям препятствовать успеху. Настоящая удача придет к ним, когда они перестанут искать внешнее одобрение.

Май делает Тельцов и Близнецов счастливчиками только тогда, когда они одолевают неуверенность в себе. Их секрет состоит в синхронизации острого ума с интеллектом тела. Достичь этого баланса лучше помогают медитативные практики.

Август наполняет Львов и Дев огромной энергией, но они могут потерять свою удачу в бесконечной погоне за мечтами. Им критически важно «заземляться», позволяя разуму бродить, но оставаясь верными своему сердцу.

Январь требует наибольшего терпения. Козерогами и Водолеями управляет суровый Сатурн – планета времени. Их удача не приходит мгновенно, она нуждается в постоянных усилиях и долгосрочном планировании.

«Когда дело доходит до месяцев рождения, каждый из двенадцати счастлив по-своему. В конце концов удача приходит во многих разных формах», — отмечает издание.

Напомним, астрологи убеждены, что звезды влияют на наши умственные способности и выделяют три конкретных месяца рождения, представители которых чаще всего отличаются исключительным умом и сообразительностью.