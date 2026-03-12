Наслідки обстрілів: де і коли в Україні не буде світла 12 березня

Блекаут в Україні

Оперативна ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через постійні російські атаки. 12 березня, по всій території держави будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промисловості.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Бойові дії та цілеспрямовані удари ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури продовжують завдавати шкоди мережам. Найбільш складна ситуація наразі фіксується у прифронтових регіонах.

За даними Міненерго, частина громад у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі та з ризиком для життя, щоб якнайшвидше відновити живлення для всіх абонентів на пошкоджених ділянках.

Коли діятимуть графіки відключень

Через загальний дефіцит потужностей в системі, обмеження торкнуться не лише прифронтових зон, але й усіх інших областей України.

У міністерстві повідомили, що сьогодні, з 17:00 до 23:00, у всіх регіонах застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Ці заходи охоплять як побутових споживачів, так і передбачатимуть графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових об’єктів.

Дізнатися точний час відключень за своєю адресою українці можуть на офіційних сайтах та сторінках обленерго.

Енергетики вкотре звертаються до громадян із проханням допомогти системі впоратися з навантаженням.

«Просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — наголосили у Міненерго.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація. Йдеться про випадки, коли місцеві джерела електроенергії покривають щонайменше 80% потреб споживачів.

Якщо рівень покриття електроенергією буде нижчим, для них знову застосовуватимуть стандартні графіки обмежень. У такий спосіб уряд хоче стимулювати громади, ОСББ і бізнес встановлювати власні джерела енергії та посилювати енергостійкість країни.