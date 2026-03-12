ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Хрусткі цибульники — рецепт простої української страви, яка підкорює з першого шматочка

Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших інгредієнтів і цибульники — яскраве тому підтвердження. Хрусткі, ароматні та неймовірно апетитні, ці золотисті млинці легко приготувати вдома всього за кілька хвилин.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
цибульники tiktok.com_kastrulkavalidola

цибульники tiktok.com_kastrulkavalidola

Українська домашня кухня багата на прості рецепти, які передаються з покоління у покоління. Багато з них готуються з доступних продуктів, які майже завжди є на кухні. Саме до таких страв належать цибульники — ароматні оладки з ріпчастої цибулі.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці kastrulkavalidola, став популярним у соцмережах, адже він не потребує складних технік або дорогих інгредієнтів. Усе, що потрібно — кілька цибулин, яйця, борошно та трохи часу.

Інгредієнти

ріпчаста цибуля
500 г
зелена цибуля
яйця
2 шт.
борошно
5 ст. л
розпушувач
1 ч. л
сіль
чорний перець
рослинна олія

Приготування

  1. Ріпчасту цибулю дрібно наріжте.

  2. Додайте сіль і перець, добре перемішайте та трохи перемніть руками. Це допоможе овочу пустити сік і зробить текстуру майбутніх оладок ніжнішою.

  3. Залиште цибулю приблизно на 15 хв.

  4. Поки цибуля настоюється, дрібно наріжте зелену цибулю, вона додасть страві свіжості та легкого аромату.

  5. В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач.

  6. В іншій ємності збийте два яйця до однорідності.

  7. Відтисніть зайву рідину з цибулі.

  8. Після цього додайте до цибулі збиті яйця та перемішайте.

  9. Поступово всипте борошно з розпушувачем.

  10. Додайте нарізану зелену цибулю. Маса повинна нагадувати густе тісто для оладок.

  11. Розігрійте сковорідку з рослинною олією.

  12. Викладайте тісто ложкою та формуйте невеликі млинці.

  13. Смажте на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Готові цибульники викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Подавання

Цибульники смакують найкраще гарячими. Їх можна подавати:

  • зі сметаною

  • з йогуртовим соусом

  • з часниковим соусом

  • зі свіжими овочами

Також вони чудово поєднуються з салатами чи можуть стати незвичною закускою до сімейної вечері.

Цибульники — це приклад того, як із найпростішого інгредієнта можна створити справжній кулінарний хіт. Ароматні, хрусткі та неймовірно апетитні, вони чудово підходять як для швидкого перекусу, так і для домашньої вечері. І найприємніше — для цієї страви не потрібно нічого особливого. Лише кілька цибулин, трохи борошна та бажання приготувати щось тепле та домашнє.

