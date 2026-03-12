цибульники tiktok.com_kastrulkavalidola

Реклама

Українська домашня кухня багата на прості рецепти, які передаються з покоління у покоління. Багато з них готуються з доступних продуктів, які майже завжди є на кухні. Саме до таких страв належать цибульники — ароматні оладки з ріпчастої цибулі.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці kastrulkavalidola , став популярним у соцмережах, адже він не потребує складних технік або дорогих інгредієнтів. Усе, що потрібно — кілька цибулин, яйця, борошно та трохи часу.

Інгредієнти ріпчаста цибуля 500 г зелена цибуля яйця 2 шт. борошно 5 ст. л розпушувач 1 ч. л сіль чорний перець рослинна олія

Приготування

Ріпчасту цибулю дрібно наріжте. Додайте сіль і перець, добре перемішайте та трохи перемніть руками. Це допоможе овочу пустити сік і зробить текстуру майбутніх оладок ніжнішою. Залиште цибулю приблизно на 15 хв. Поки цибуля настоюється, дрібно наріжте зелену цибулю, вона додасть страві свіжості та легкого аромату. В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач. В іншій ємності збийте два яйця до однорідності. Відтисніть зайву рідину з цибулі. Після цього додайте до цибулі збиті яйця та перемішайте. Поступово всипте борошно з розпушувачем. Додайте нарізану зелену цибулю. Маса повинна нагадувати густе тісто для оладок. Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Викладайте тісто ложкою та формуйте невеликі млинці. Смажте на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.

Готові цибульники викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Реклама

Подавання

Цибульники смакують найкраще гарячими. Їх можна подавати:

зі сметаною

з йогуртовим соусом

з часниковим соусом

зі свіжими овочами

Також вони чудово поєднуються з салатами чи можуть стати незвичною закускою до сімейної вечері.

Цибульники — це приклад того, як із найпростішого інгредієнта можна створити справжній кулінарний хіт. Ароматні, хрусткі та неймовірно апетитні, вони чудово підходять як для швидкого перекусу, так і для домашньої вечері. І найприємніше — для цієї страви не потрібно нічого особливого. Лише кілька цибулин, трохи борошна та бажання приготувати щось тепле та домашнє.