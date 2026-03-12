- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 2 хв
Хрусткі цибульники — рецепт простої української страви, яка підкорює з першого шматочка
Іноді найсмачніші страви народжуються з найпростіших інгредієнтів і цибульники — яскраве тому підтвердження. Хрусткі, ароматні та неймовірно апетитні, ці золотисті млинці легко приготувати вдома всього за кілька хвилин.
Українська домашня кухня багата на прості рецепти, які передаються з покоління у покоління. Багато з них готуються з доступних продуктів, які майже завжди є на кухні. Саме до таких страв належать цибульники — ароматні оладки з ріпчастої цибулі.
Цей рецепт, про який розповіли на сторінці kastrulkavalidola, став популярним у соцмережах, адже він не потребує складних технік або дорогих інгредієнтів. Усе, що потрібно — кілька цибулин, яйця, борошно та трохи часу.
Інгредієнти
- ріпчаста цибуля
- 500 г
- зелена цибуля
-
- яйця
- 2 шт.
- борошно
- 5 ст. л
- розпушувач
- 1 ч. л
- сіль
-
- чорний перець
-
- рослинна олія
-
Приготування
Ріпчасту цибулю дрібно наріжте.
Додайте сіль і перець, добре перемішайте та трохи перемніть руками. Це допоможе овочу пустити сік і зробить текстуру майбутніх оладок ніжнішою.
Залиште цибулю приблизно на 15 хв.
Поки цибуля настоюється, дрібно наріжте зелену цибулю, вона додасть страві свіжості та легкого аромату.
В окремій мисці змішайте борошно та розпушувач.
В іншій ємності збийте два яйця до однорідності.
Відтисніть зайву рідину з цибулі.
Після цього додайте до цибулі збиті яйця та перемішайте.
Поступово всипте борошно з розпушувачем.
Додайте нарізану зелену цибулю. Маса повинна нагадувати густе тісто для оладок.
Розігрійте сковорідку з рослинною олією.
Викладайте тісто ложкою та формуйте невеликі млинці.
Смажте на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з обох боків.
Готові цибульники викладайте на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
Подавання
Цибульники смакують найкраще гарячими. Їх можна подавати:
зі сметаною
з йогуртовим соусом
з часниковим соусом
зі свіжими овочами
Також вони чудово поєднуються з салатами чи можуть стати незвичною закускою до сімейної вечері.
Цибульники — це приклад того, як із найпростішого інгредієнта можна створити справжній кулінарний хіт. Ароматні, хрусткі та неймовірно апетитні, вони чудово підходять як для швидкого перекусу, так і для домашньої вечері. І найприємніше — для цієї страви не потрібно нічого особливого. Лише кілька цибулин, трохи борошна та бажання приготувати щось тепле та домашнє.