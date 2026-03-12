ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
1 хв

Жінка пішла до магазину і загадково зникла на 24 роки: коли її знайшли, вона шокувала заявою

Жінка, яка зникла на 24 роки, відмовилась спілкуватись із своєю родиною, яка її постійно шукала.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мішель Гандлі Сміт

Мішель Гандлі Сміт / © mirror.co.uk

У США через 24 роки після зникнення розшукали Мішель Гандлі Сміт. Вона ще 2001 року вийшла у магазин за покупками і загадково зникла.

Про це пише mirror.co.uk.

Рідні Мішель тоді звернулись до поліції, згодом жінку розшукувало навіть ФБР, проте без результатів. У жінки залишилось троє дітей, віком 7, 14 та 19 років.

Лише 24 роки стало відомо, що жінка жива. Попри те, що її рідні шукали, Мішель заявила поліції, що не хоче, щоб її місце знаходження стало відомим.

Двоюрідна сестра жінки Барбара Берд сказала: «Мені хочеться вийти на вулицю і кричати: „Вона жива, вона жива“. Роками ми не знали, чи сумуємо, чи чекаємо. Моє найбільше питання до неї: „Що сталося стільки років тому в грудні? Що змусило тебе піти? Що сталося?“. Барбара додала, що поважає рішення родички поки не спілкуватися із сім’єю.

Донька жінки Аманда каже, що її мати заслуговує на повагу, проте вона не розуміє мотиву її вчинку.

Нагадаємо, чоловік випадково натрапив на скарб у власному сараї.

Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie