Жінка пішла до магазину і загадково зникла на 24 роки: коли її знайшли, вона шокувала заявою

Мішель Гандлі Сміт / © mirror.co.uk

Реклама

У США через 24 роки після зникнення розшукали Мішель Гандлі Сміт. Вона ще 2001 року вийшла у магазин за покупками і загадково зникла.

Про це пише mirror.co.uk.

Рідні Мішель тоді звернулись до поліції, згодом жінку розшукувало навіть ФБР, проте без результатів. У жінки залишилось троє дітей, віком 7, 14 та 19 років.

Реклама

Лише 24 роки стало відомо, що жінка жива. Попри те, що її рідні шукали, Мішель заявила поліції, що не хоче, щоб її місце знаходження стало відомим.

Двоюрідна сестра жінки Барбара Берд сказала: «Мені хочеться вийти на вулицю і кричати: „Вона жива, вона жива“. Роками ми не знали, чи сумуємо, чи чекаємо. Моє найбільше питання до неї: „Що сталося стільки років тому в грудні? Що змусило тебе піти? Що сталося?“. Барбара додала, що поважає рішення родички поки не спілкуватися із сім’єю.

Донька жінки Аманда каже, що її мати заслуговує на повагу, проте вона не розуміє мотиву її вчинку.

Нагадаємо, чоловік випадково натрапив на скарб у власному сараї.