Женщина пошла в магазин и загадочно исчезла на 24 года: когда ее нашли, она шокировала заявлением

В США через 24 года после исчезновения разыскали Мишель Гандли Смит. Она еще в 2001 году вышла в магазин за покупками и загадочно исчезла.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Родные Мишель тогда обратились в полицию, впоследствии женщину разыскивало даже ФБР, однако без результатов. У женщины осталось трое детей в возрасте 7, 14 и 19 лет.

Только 24 года стало известно, что женщина жива. Несмотря на то, что ее родные искали, Мишель заявила полиции, что не хочет, чтобы ее место нахождения стало известным.

Двоюродная сестра женщины Барбара Берд сказала: «Мне хочется выйти на улицу и кричать: „Она жива, она жива“. Годами мы не знали, грустим или ждем. Мой самый большой вопрос к ней: „Что произошло столько лет назад в декабре? Что заставило тебя уйти? Что произошло?“. Барбара добавила, что уважает решение родственницы пока не общаться с семьей.

Дочь женщины Аманда говорит, что ее мать заслуживает уважения, однако она не понимает мотива ее поступка.

