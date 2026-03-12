Этот фрукт замедляет процесс старения — он есть в каждом магазине

Яблоки / © unsplash.com

Яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, а также магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием и цинком, поэтому помогают сбалансировать питание, пополняя запасы организма ценными веществами.

Об этом пишет JAMA Internal Medicine.

Также яблоки содержат биологически активные вещества — полифенолы. Эти природные антиоксиданты эффективно удаляют вредные свободные радикалы в организме, защищая клетки и замедляя процесс старения.

Регулярное употребление яблок очень полезно для здоровья клеток, а с ними мышцы и кожа станут более эластичными и упругими, морщины исчезнут.

Эксперты советуют употреблять фрукты вместе с кожурой. Кожа яблок содержит уникальный полифенол флоридзин — он ингибирует белки, участвующие в усвоении глюкозы, препятствуя кишечнику впитывать сахар из пищи. Этот процесс помогает эффективно бороться с двумя причинами старения: высоким уровнем сахара в крови и нарушением липидного обмена.

Еще одно преимущество яблока — если фрукт съесть по утрам, сахар может быстро усвоиться, создавая дополнительный заряд энергии для организма.

