Три знака Зодиака, которым стоит опасаться неудач в личной жизни

День, имеющий репутацию «демонического»: ощущается мощный прилив энергии, которой, тем не менее, сложно воспользоваться по причине ее неуправляемости. В это время также легко переоценить свои силы и замахнуться на дело, которое человеку, что называется не по зубам. С философской точки зрения день говорит о том, что счастье кратковременно, а неудачи в лично жизни случаются гораздо чаще, чем удачи.

Сегодня, 22 апреля, о том, что счастье кратковременно, жизнь может напомнить представителям всех знаков Зодиака, но трем из них стоит приготовиться к неудачам в личной жизни.

Близнецы

Близнецы – особенно те из них, кто недавно познакомились с человеком, на которого возлагали особые надежды в личном плане – могут понять, что он совсем не тот, за кого себя выдавал. Правда, во многом это может быть связано с тем, что представители сами не знают, чего хотят.

Рак

Раки слишком много сил и ресурсов вкладывают в личные отношения, поэтому любой факт неблагодарности партнера больно их ранит. В таких случаях они – вот как сегодня – начинают думать, что их ценят далеко не так высоко, как они – своего партнера, и считают это настоящей трагедией.

Козерог

Козероги далеко не так черствы, как может показаться – и кажется – со стороны: в душе они ранимы и чувствительные, хоть и не показывают этого окружающим. Любое резкое слово или действие, с чем представители знака могут столкнуться сегодня, будет воспринято ими как личная неудача.

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