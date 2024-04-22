Астрологический прогноз на 22 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести не в ту сторону. Событие, которое н первый взгляд может показаться благоприятным, на деле может сильно разочаровать, поэтому не стоит торопиться с отрицательными выводами.

Символ дня: Крылатый Шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, с которыми необходимо бороться без промедления.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от грибов и мяса лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.

Дачные работы дня: можно работать с почвой: пахать и рыхлить ее.

Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы.

Сны дня: сновидения нынешней ночи наглядно покажут человеку, на какой стороне – добра или зла – он находится

Табу дня: нежелательно играть в азартные игры – проигрыш неизбежен.

Цитата дня: «Идиотов слишком много, людей - мало» (Иоганн Вольфганг Гете).

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