Астрологический прогноз на 22 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обмана и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести не в ту сторону. Событие, которое н первый взгляд может показаться благоприятным, на деле может сильно разочаровать, поэтому не стоит торопиться с отрицательными выводами.
Символ дня: Крылатый Шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, с которыми необходимо бороться без промедления.
Питание дня: питание должно быть умеренным, от грибов и мяса лучше отказаться.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.
Дачные работы дня: можно работать с почвой: пахать и рыхлить ее.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы.
Сны дня: сновидения нынешней ночи наглядно покажут человеку, на какой стороне – добра или зла – он находится
Табу дня: нежелательно играть в азартные игры – проигрыш неизбежен.
Цитата дня: «Идиотов слишком много, людей - мало» (Иоганн Вольфганг Гете).
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