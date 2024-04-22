Астрологічний прогноз на 22 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день обману та спокус, яким не лише можна, а й потрібно протистояти, інакше вони можуть завести не в той бік. Подія, яка на перший погляд здаватиметься сприятливою, насправді може сильно розчарувати, тому не варто поспішати з негативними висновками.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, з якими необхідно боротися без зволікань.

Харчування дня: харчування має бути помірним, від грибів і м'яса краще відмовитися.

Стрижка дня: від стрижки треба утриматися.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом: орати та розпушувати його.

Магія і містика дня: день сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сновидіння цієї ночі наочно покажуть людині, на якому боці – добра чи зла – вона перебуває.

Табу дня: небажано грати в азартні ігри – програш неминучий.

Цитата дня: "Ідіотів надто багато, людей – мало" (Йоганн Вольфґанг Ґете).

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