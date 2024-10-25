Були дуже гламурними: доньки Демі Мур і Брюса Вілліса відвідали галаконцерт

Доньки акторів Демі Мур і Брюса Вілліса – 30-річна Талула Вілліс та 36-річна Румер Вілліс – з'явилися разом на галаконцерті Autism Speaks Los Angeles, який відбувся у Taglyan Complex в Лос-Анджелесі.

Дівчата одягнулися дуже гламурно та просто сяяли перед фотографами. Обидві обрали вечірні сукні з декором.

Талула одягла золоте приталене вбрання – сукню-бюстьє з лелітками, яку прикрашав розріз на спідниці. Поєднала її дівчина з блакитними босоніжками, великими сережками у вухах і яскравим макіяжем.

Румер віддала перевагу сукні А-силуету. Це було класичне вечірнє вбрання з пишною довгою спідницею, повністю розшите кристалами.

Талула та Румер Вілліс / Фото: Getty Images

У дівчат також є ще одна сестра – Скаут Вілліс, але на цьому заході вона з сестрами не сфотографувалася, а лише показала свій образ в Instagram. На 33-річній Скаут була довга чорна сукня з квітковим принтом на спідниці.

Скаут Вілліс / фото: instagram.com/scoutlaruewillis

Нещодавно вони також усі разом прийшли на прем'єру фільму "Субстанція", в якому головну роль зіграла їхня мати Демі Мур. Акторка та три її доньки позували перед фотографами обійнявшись.

Демі Мур і три її доньки / Фото: Associated Press

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