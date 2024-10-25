У червоній білизні та прозорій спідниці: ефектна Кендалл Дженнер знялася для глянцю

28-річна американська модель та учасниця популярного реаліті-шоу – Кендал Дженнер – стала головною зіркою нового випуску журналу M Le magazine du Monde. На обкладинці глянцю дівчина позувала у чорному напівпрозорому бюстгальтері Celine та з кольє у вигляді її імені на шиї.

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Стилісти підібрали для моделі та інші цікаві образи: чорний комплект із мініспідницею від Prada, костюм в горох від Miu Miu, вовняний жакет від Ralph Lauren, прозору спідницю від Celine, світлий тренч Saint Laurent, а також повністю червоний образ із бюстгальтером та мінішортами.

instagram.com/m_magazine

Кендал позувала з новим кольором волосся — нещодавно вона перефарбувалася в блондинку. Колорист і перукар Дженна Перрі у коментарі для Vogue поділилася, що для цього їй знадобилося два дні.

Раніше, нагадаємо, Кендал Дженнер взяла участь у зірковому показі бренду L'Oreal. За подіумом вона продефілювала у червоному вбранні з вирізами та прозорими вставками. Її вбрання було від бренду Mugler, умів довгі рукави-рукавички, прозорі деталі на животі та талії, а також поєднувався зі спідницею.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

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