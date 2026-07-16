Кремль з новою силою націлився на Одесу: у ISW розкрили таємний план РФ

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Кремль зберігає територіальні амбіції за межами п’яти українських регіонів, території яких вже окуповані.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські війська відновлюють ударну кампанію по українській портовій інфраструктурі вздовж узбережжя Чорного моря. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив 14 липня, що російські війська завдали ударів по двох торговельних суднах під прапорами Танзанії та Ліберії, що плавали Чорноморським коридором, та цивільному судну під прапором Маршаллових островів в Одеському міському порту.

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Український експортер зерна Kernel Holding 14 липня повідомив, що російські удари по Чорноморському порту в Одеській області пошкодили термінал компанії та знищили близько 25 000 тонн соняшникової олії.

Міністерство оборони Росії протягом останніх кількох днів особливо наголошувало на повідомленнях про свої удари по Одеській області, що, ймовірно, матиме інформаційний ефект.

«Російські удари, ймовірно, спрямовані на погіршення економіки України та зменшення експортних можливостей України. Росія може завдавати ударів по портовій інфраструктурі та суднам у морі, щоб змусити Україну припинити власну ударну кампанію», — вважають експерти.

Нагадаємо, Росія у вівторок, 14 липня, прицільно атакувала цивільні торговельні судна, які йшли морським коридором у Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії. Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

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