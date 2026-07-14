Окупанти вдарили по торговельних суднах у Чорному морі: загинув капітан

Росія завдала удару по двох торговельних суднах у Чорному морі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Російські війська завдали удару по двох цивільних торговельних суднах, які перебували в акваторії Чорного моря та рухалися українським морським коридором. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільне судноплавство.

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«Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря», — наголосив Кіпер.

За інформацією очільника ОВА, під удар потрапили два торговельні судна, що прямували морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії.

«Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден. Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждали», — повідомив він.

Кіпер також висловив співчуття родині та близьким загиблого моряка.

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«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», — написав начальник Одеської ОВА.

Він наголосив, що атаки на цивільні судна є грубим порушенням міжнародного права.

«Кожен такий цинічний удар ворога — воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки», — підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, 12 липня Росія атакувала Одеську область. В регіоні пролунали вибухи. Влада повідомила про влучання дронів у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та будівельного супермаркету.

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