"Должны готовиться к худшему сценарию": жителей одной из областей предупредили по поводу зимы

Зима на Черниговщине: Чаус предупредил о сложном отопительном сезоне

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Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что предстоящий отопительный сезон может быть еще сложнее, чем в прошлом, поэтому он призвал жителей области быть готовыми к худшему сценарию.

Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».

Чаус заверил, что Черниговщина продолжает выполнять План устойчивости и готовит объекты критической инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов. Однако некоторые работы продвигаются медленнее из-за постоянных российских обстрелов.

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«Мы с начала года, я смотрел статистику на утро (15 июля — ред.), кажется, 108 обстрелов наших подстанций было с начала года. Соответственно, определенные меры, предпринимаемые по защите энергообъектов, они продолжаются быстро, но не так быстро, как могли бы продолжаться, если бы не было постоянных атак на эти объекты», — сказал Чаус.

Кроме того, российские войска атакуют и те объекты, где уже ведутся работы по защите.

Чаус не исключает, что предстоящий отопительный сезон может быть еще сложнее прошлой зимы.

«Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как главы ОВА, а как человека, видящего происходящее, что делает враг, и не только у нас в области. Конечно, хочется, чтобы такие прогнозы не сбывались. Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию», — сказал он.

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Ранее в Укрэнерго предупредили, что зимой наибольшие риски возникнут при длительных морозах от -10 градусов и новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

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