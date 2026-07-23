Гучне рішення нового Кабміну: у ЗМІ розповіли, що буде з бронюванням від мобілізації у «Дії»

Бронювання / © ТСН.ua

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Новий уряд Корецького вирішив не ставити на паузу процес бронювання від мобілізації у Дії.

Про це пише РБК-Україна з поінформованого джерела.

Співрозмовник повідомив, що на скасування попереднього рішення є декілька причин. Це питання відклали.

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«Бронювання в „Дії“ точно ніхто не зупиняє. Принаймні, зараз дали команду це питання відтермінувати», — сказав він.

Він пояснив, що новому Кабміну потрібно більше часу на опрацювання питання, бо нібито попередній уряд не врахував всі позиції та ризики.

«По-друге, рішення ухвалював ще попередній склад Кабміну, а тут Міністерство економіки, яке і має ініціювати рішення, не хоче в перші дні роботи одразу стикатися з негативом», — зауважило джерело.

Кабмін скасував створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних

Також новий Кабінет Міністрів України скасував постанови попереднього уряду про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних. До його складу повинні були увійти представники Мінекономіки, Генерального штабу ЗСУ, СБУ та профільних міністерств.

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Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року.

Координаційний центр мав перевірити підприємства, які претендують на статус критично важливих.

Бронювання в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні уряд планує кардинально змінити правила бронювання працівників найближчим часом. Однією з найбільш обговорюваних змін є можливе тимчасове призупинення бронювання нових працівників через «Дію».

Також ми повідомляли, що робити роботодавцю, якщо працівник «засвітився» в розшуку ТЦК. Виявлення розбіжностей вимагає від роботодавця чіткого дотримання українського законодавства.

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