Атака у Малі, здійснена сепаратистами та джихадистськими постанцями / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента Дональда Трампа обговорює можливість завдання військових ударів по угрупованню JNIM, пов’язаному з «Аль-Каїдою», у західноафриканській країні Малі. Якщо рішення ухвалять, Малі може стати восьмою державою у списку військових кампаній американського лідера за його другий термін.

Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на чинних та колишніх американських чиновників, обізнаних з обговореннями.

У Трампа розглядають можливість проведення військової операції в Малі для ударів по угрупованню JNIM, пов’язаному з «Аль-Каїдою». Водночас серед високопосадовців США немає спільної позиції щодо доцільності атак на бойовиків. Одним із найактивніших прихильників застосування сили є старший директор Ради національної безпеки США з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка.

Реклама

Що відомо про діяльність JNIM та тероризм у Сахелі?

JNIM, повна назва якого — Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, сформувало потужну базу в Малі та дедалі частіше атакує прибережні держави Західної Африки. Угруповання вважають найкраще озброєним у регіоні та одним із найсильніших бойових формувань у світі.

Представник уряду Малі, Себастьян Горка та Пентагон не відповіли на запити про коментар. У Білому домі також не стали уточнювати, чи планує Трамп віддати наказ про завдання військових ударів. Представник адміністрації заявив, що США закликають уряди країн Північної та Західної Африки «купувати американське обладнання та послуги для підтримки їхньої боротьби з терористами».

За його словами, тероризм у Сахелі — великому напівпосушливому регіоні на південь від Сахари — є «багатонаціональною проблемою».

«Ми закликаємо регіональних партнерів і союзників по НАТО підтримати Альянс держав Сахелю в його війні проти JNIM та ІДІЛ», — додав чиновник.

Реклама

Йдеться також про «Ісламську державу», яка спочатку посилила свої позиції на Близькому Сході, а згодом створила осередки в різних країнах Африки.

До Альянсу держав Сахелю входять Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. У всіх трьох країнах останніми роками військові лідери прийшли до влади внаслідок державних переворотів, поваливши демократично обрані уряди. Після цього держави значною мірою дистанціювалися від Заходу та звернулися до Росії по допомогу у сфері безпеки.

Водночас представник адміністрації США звинуватив у проблемах не уряди цих країн, а їхніх російських партнерів. За його словами, Москва «довела свою неефективність як партнера Малі у сфері безпеки».

«Ми сподіваємося, що інші африканські країни звернуть увагу на жахливі результати Росії у боротьбі з тероризмом», — сказав чиновник.

Реклама

Раніше не повідомлялося про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість військових дій у Малі.

Що відбувається в Малі?

Малі — держава без виходу до моря з населенням близько 25 млн людей — упродовж останніх років потерпає від нападів ісламістських бойовиків, а також від дій військової хунти та російських найманців, яких влада залучила для боротьби з насильством. Особливо JNIM поступово нарощувало свою силу, перетворюючи Малі та сусідні країни Сахелю на один із глобальних центрів терористичної активності.

Торік пов’язані з «Аль-Каїдою» бойовики організували блокаду постачання пального, через що значна частина країни фактично опинилася паралізованою. Навесні цього року вони провели серію скоординованих атак у різних регіонах Малі. Зокрема, бойовики патрулювали вулиці столиці Бамако, захопили важливе місто на півночі країни, витіснивши звідти малійських військових і росіян, а також убили міністра оборони внаслідок атаки смертника.

Водночас «ІДІЛ-Сахель» — угруповання, пов’язане з «Ісламською державою» та конкурент JNIM — посилило присутність поблизу кордону Малі з Нігером. Минулого року його бойовики викрали американського місіонера Кевіна Райдоута. Вважається, що нині він перебуває в полоні в Малі.

Реклама

Російські найманці в Малі

Для протидії бойовикам військова хунта Малі залучила російських найманців. Спочатку йшлося про «Групу Вагнера», а згодом її замінив «Африканський корпус», який має тісніші зв’язки з Міністерством оборони Росії. Правозахисники, а також журналісти у своїх попередніх розслідуваннях звинувачували російських найманців у численних звірствах. Російське посольство у Вашингтоні не надало коментаря.

За словами старшого аналітика Західної Африки у проєкті Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) Хені Нсайбії, малійські військові та їхні російські союзники відповідальні за загибель набагато більшої кількості цивільних, ніж JNIM і «ІДІЛ-Сахель» разом. За даними ACLED, 2025 року внаслідок дій військових Малі та їхніх російських партнерів загинули 925 цивільних, тоді як ісламістські бойовики вбили 232 людини.

«Надзвичайно проблематично, що такий уряд, як уряд США, або будь-який західний партнер надає підтримку цим режимам, легітимність яких залишається спірною і які є надзвичайно нестабільними та репресивними», — сказав аналітик, говорячи про Малі, Буркіна-Фасо та Нігер.

Ризик зіткнення військ США з російськими силами в Малі

Водночас торік США, намагаючись відновити співпрацю з Малі за адміністрації Трампа, посилили обмін розвідданими з урядом країни. Про це повідомляли нинішні та колишні американські чиновники. Отриману інформацію використовували під час операцій малійських військових.

Реклама

Натомість адміністрація попереднього президента США Джо Байдена здебільшого уникала контактів із військовою владою Малі через її відмову визначити терміни повернення до демократичних виборів, а також через співпрацю з Росією.

Однак нинішнє партнерство Вашингтона з Бамако залишається обмеженим і значно поступається масштабам співпраці США та Нігерії у сфері безпеки. Вона активізувалася торік і передбачала американські авіаудари та наземну операцію, унаслідок якої було ліквідовано одного з ключових лідерів «Ісламської держави» в Африці.

Можливе пряме залучення американських військових до операцій у Малі створює ризик зіткнення з російськими силами, які перебувають у регіоні. Крім того, Вашингтону, ймовірно, довелося б вживати заходів для запобігання випадковим конфліктам із Москвою — подібна ситуація вже виникала в Сирії під час громадянської війни.

У Держдепартаменті США, відповідаючи на запитання про ставлення держсекретаря Марко Рубіо до можливих військових дій у Малі, не дали прямої відповіді. Там заявили, що США «однозначно засуджують терористичну діяльність у Малі».

Реклама

У відомстві також наголосили, що адміністрація Трампа «налаштована сприяти регіональній відповідальності та співпраці у протидії терористичним загрозам, а також відстежувати ознаки та попередження про загрози для нашої батьківщини».

У разі початку американських ударів по JNIM Малі стане ще однією країною, де Трамп наказував проводити військові операції. До цього в списку були Ємен, Сомалі, Сирія, Іран, Ірак, Нігерія та Венесуела.

Можливі наслідки військової операції США в Малі

Експерт із Сахелю та старший науковий співробітник Soufan Center Васім Наср вважає, що послаблення JNIM внаслідок американських ударів може, навпаки, зіграти на користь «ІДІЛ-Сахель». Зростання цього угруповання стримувала конкуренція з пов’язаною з «Аль-Каїдою» організацією.

Водночас колишній чиновник адміністрації Трампа Пітер Фам оцінює можливість застосування військової сили менш песимістично. Однак він наголосив, що перед початком безпекової співпраці США мають спершу відновити довіру до урядів Малі та Нігеру.

Реклама

«Хоча ми можемо мати дуже обмежені прямі економічні чи інші інтереси в цих країнах, ми не хочемо, щоб такі джихадисти, як ІДІЛ і „Аль-Каїда“, закріпилися там», — сказав Фам.

Незалежна експертка із Сахелю Корінн Дуфка попередила про ризик того, що американські удари можуть спровокувати JNIM на атаки проти США або американських громадян у регіоні. Досі угруповання цього не робило. Також бойовики можуть зблизитися з основною організацією «Аль-Каїда», від якої останніми роками стали більш автономними.

«Якщо США допоможуть владі Малі вбивати лідерів JNIM, це може обернутися проти них. І вони можуть змарнувати можливість дерадикалізувати та демобілізувати одну з найскладніших джихадистських організацій у світі», — сказала Дуфка.

До слова, раніше в липні у Малі повстанці-туареги з «Фронту визволення Азаваду» атакували військовий конвой, у складі якого перебували понад 200 бійців російського «Африканського корпусу» та понад 100 військових армії Малі. За даними Reuters, напад стався 9 липня поблизу міста Анефіс. Це був другий за тиждень напад на колону в цьому регіоні на тлі запеклих боїв.

Реклама

Новини партнерів