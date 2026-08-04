Спека залишає Львів без води: мешканців просять обмежити споживання

У Львові обмежили споживання питної води / © Pixabay

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У Львові через аномальну спеку спостерігається критичне зниження тиску у водопровідній мережі у вечірні години від 18:00 до 22:00. Це відбувається через те, що мешканці масово використовують питну воду для поливання городів та наповнення басейнів, що збільшує щоденне споживання на 20 мільйонів літрів.

Про це повідомляє Львівводоканал.

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Наслідки надмірного споживання

Питна вода з міського водогону призначена насамперед для пиття, приготування їжі та забезпечення базових побутових потреб населення. Проте у спекотні дні величезна частка ресурсу йде на поливання газонів, садів та інші господарські справи, що створює колосальне навантаження на систему.

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Саме через таке нецільове використання в окремих будинках міста в години найбільшого споживання вода може тимчасово зникати або подаватися з мінімальним тиском. Комунальники наголошують, що в багатьох країнах світу в періоди екстремальних температур використання питної води для поливання обмежують навіть на законодавчому рівні.

Заклик до економії

Наразі у Львові не запроваджували жодних жорстких заборон, тому служби покладаються винятково на свідомість та відповідальність кожного окремого мешканця. Людей наполегливо просять відмовитися від непершочергових витрат води у вечірній час.

Для догляду за присадибними ділянками фахівці радять за можливості використовувати зібрану дощову воду або ж брати її з найближчих відкритих водойм. Це дозволить суттєво розвантажити міські магістралі та уникнути масштабних перебоїв.

«Відповідальне використання питної води допоможе підтримувати стабільний тиск у мережі та забезпечити безперебійне водопостачання для всіх львів’ян», — зазначають представники водоканалу.

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Нагадаємо, найближчими днями Україну накриє спека до +40 градусів. Однак вже від 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості областей температура почне знижуватися.

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