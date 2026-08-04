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Спека залишає Львів без води: мешканців просять обмежити споживання
Через аномальну спеку споживання води у Львові щодня зростає на 20 мільйонів літрів, що призводить до критичного зниження тиску в мережі під час вечірніх пікових навантажень.
У Львові через аномальну спеку спостерігається критичне зниження тиску у водопровідній мережі у вечірні години від 18:00 до 22:00. Це відбувається через те, що мешканці масово використовують питну воду для поливання городів та наповнення басейнів, що збільшує щоденне споживання на 20 мільйонів літрів.
Про це повідомляє Львівводоканал.
Наслідки надмірного споживання
Питна вода з міського водогону призначена насамперед для пиття, приготування їжі та забезпечення базових побутових потреб населення. Проте у спекотні дні величезна частка ресурсу йде на поливання газонів, садів та інші господарські справи, що створює колосальне навантаження на систему.
Саме через таке нецільове використання в окремих будинках міста в години найбільшого споживання вода може тимчасово зникати або подаватися з мінімальним тиском. Комунальники наголошують, що в багатьох країнах світу в періоди екстремальних температур використання питної води для поливання обмежують навіть на законодавчому рівні.
Заклик до економії
Наразі у Львові не запроваджували жодних жорстких заборон, тому служби покладаються винятково на свідомість та відповідальність кожного окремого мешканця. Людей наполегливо просять відмовитися від непершочергових витрат води у вечірній час.
Для догляду за присадибними ділянками фахівці радять за можливості використовувати зібрану дощову воду або ж брати її з найближчих відкритих водойм. Це дозволить суттєво розвантажити міські магістралі та уникнути масштабних перебоїв.
«Відповідальне використання питної води допоможе підтримувати стабільний тиск у мережі та забезпечити безперебійне водопостачання для всіх львів’ян», — зазначають представники водоканалу.
Нагадаємо, найближчими днями Україну накриє спека до +40 градусів. Однак вже від 7 серпня на заході, а 8–9 серпня у більшості областей температура почне знижуватися.